Lorenzini mette il sigillo sulla promozione

Porta Elisa News
domenica, 12 aprile 2026, 18:26
Milan 6,5: Si presenta vestito in nerazzurro e verrebbe voglia di penalizzare il giudizio alla solita prestazione impeccabile, impreziosita da una bella parata nell'unico tiro in porta del Perignano.
Xheka 6,5: Implacabile sull'uomo, non perde mai la concentrazione e si permette alcune ripartenze.
Lorenzini 7,5: Il migliore di giornata con innumerevoli scorribande sulla fascia sinistra: si procura il rigore e sigla il raddoppio.
Pupeschi 6,5: Solido al centro della difesa, come si conviene a uno dei protagonisti della migliore difesa del girone.
Santeramo 6,5: Solita partita autorevole, d'altra parte gli avversari non lo impensieriscono.
Picchi 6,5: Regia ordinata senza strafare in un a giornata di festa.
Bartolotta 7: Nel primo tempo praticamente è imprendibile per i dirimpettai del Perigano, cala alla distanza.
Del Rosso 6,5: Surclassa gli avversari nella sua zona di campo e dialoga bene coi compagni.
Camilli 6,5: Tanti buoni spunti, si procura un buon numero di occasioni ma non trova il gol.
Fedato 7: Classe e idee di categoria superiore, realizza il rigore e offre tanti cross ai compagni, poi capisce che la contesa è chiusa e abbassa i giri.
Piazze 7: Indemoniato nella corsa e nel pressing sugli avversari, suo l'assist del raddoppio, poi tante giocate di qualità e innumerevoli falli subiti che l'arbitro grottescamente lascia quasi sempre correre.
Russo, Ragghianti, Tosi, Palma, Sansaro s.v.
domenica, 12 aprile 2026, 19:23
Pardini: "Complimenti alla società, al mister, alla squadra, a tutti i collaboratori e ai tifosi rossoneri che hanno tenuto sempre vivo l’amore per questa maglia. Che possa essere l’inizio di un percorso sempre più ambizioso. Avanti con i progetti per i lavori di rinnovamento delle infrastrutture sportive"
domenica, 12 aprile 2026, 17:36
Il tecnico commosso: "Sono contento, avevo un sogno, ripartire dalle macerie e riportare la Lucchese in un'altra categoria. I cori per me? Una cosa bella, la curva ha apprezzato il mio lavoro. Ecco a chi dedico la promozione"
domenica, 12 aprile 2026, 17:24
A fine gara, tutta la squadra invade la sala stampa, urlante, esultante, con indosso le magliette celebrative dove non mancano le frecciate a chi riteneva la Lucchese non idonea a lottare per la promozione:
domenica, 12 aprile 2026, 17:22
Il patron rossonero: "Quando sono partito, ci credevo, consapevole che fosse difficilissimo: strutturarsi non è mai semplice. La differenza l'hanno fatta le persone. Il pubblico? Grande, dopo una storia martoriata come quella è stata doppia l'impresa: vincere il campionato e riportare 3500 persone allo stadio"