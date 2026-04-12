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Lorenzini mette il sigillo sulla promozione

domenica, 12 aprile 2026, 18:26

Milan 6,5: Si presenta vestito in nerazzurro e verrebbe voglia di penalizzare il giudizio alla solita prestazione impeccabile, impreziosita da una bella parata nell'unico tiro in porta del Perignano.

Xheka 6,5: Implacabile sull'uomo, non perde mai la concentrazione e si permette alcune ripartenze.

Lorenzini 7,5: Il migliore di giornata con innumerevoli scorribande sulla fascia sinistra: si procura il rigore e sigla il raddoppio.

Pupeschi 6,5: Solido al centro della difesa, come si conviene a uno dei protagonisti della migliore difesa del girone.

Santeramo 6,5: Solita partita autorevole, d'altra parte gli avversari non lo impensieriscono.

Picchi 6,5: Regia ordinata senza strafare in un a giornata di festa.

Bartolotta 7: Nel primo tempo praticamente è imprendibile per i dirimpettai del Perigano, cala alla distanza.

Del Rosso 6,5: Surclassa gli avversari nella sua zona di campo e dialoga bene coi compagni.

Camilli 6,5: Tanti buoni spunti, si procura un buon numero di occasioni ma non trova il gol.

Fedato 7: Classe e idee di categoria superiore, realizza il rigore e offre tanti cross ai compagni, poi capisce che la contesa è chiusa e abbassa i giri.

Piazze 7: Indemoniato nella corsa e nel pressing sugli avversari, suo l'assist del raddoppio, poi tante giocate di qualità e innumerevoli falli subiti che l'arbitro grottescamente lascia quasi sempre correre.

Russo, Ragghianti, Tosi, Palma, Sansaro s.v.

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