Patron Brunori: "E ora iniziamo a divertirci..."

Porta Elisa News
domenica, 12 aprile 2026, 17:22
E' felice, finalmente felice. Sorridente, finalmente sorridente. Matteo Brunori arriva in sala stampa completamente fradicio di spumante e con indosso la maglietta celebrativa e non priva di riferimenti ironici su chi non credeva, a inizio campionato, sulle possibilità di vittoria della Lucchese una volta ancora risorta dalle ceneri. Dopo lo ritroviamo in piazza San Francesco dove è partita la festa rossonera: "E ora iniziamo a divertirci. E' stato un campionato molto duro con partite che sembravano di categoria superiore, con squadre che preparavano il passaggio da anni, alcune partite non sembravano di Eccellenza. La squadra e lo staff? Sono ragazzi che hanno preso quello che hanno cercato di trasmettere calandosi nella categoria e ognuno è stato di supporto agli altri. I più grandi hanno fatto da fratelli maggiori ai piccoli. Lo staff è stato perfetto, nessuno fenomeno ma tanti lavoratori".
"A chi dedico la vittoria? Ai miei che hanno fatto in modo che la mia mancanza non pesasse, a tutti noi, non è stato facile per nessuno ci siamo rimboccati le maniche con umiltà. Quando sono partito, ci credevo, consapevole che fosse difficilissimo: strutturarsi non è mai semplice. La differenza l'hanno fatta le persone. Il pubblico? Grandissimo, dopo una storia martoriata come quella è stata doppia l'impresa: vincere il campionato e riportare 3500 persone allo stadio. Impresa in coppia: noi con il campionato e i tifosi con il sostegno. L'anno prossimo? Abbiamo le ambizioni e vogliamo bene e fare un campionato di vertice".
domenica, 12 aprile 2026, 19:23
Pardini: "Complimenti alla società, al mister, alla squadra, a tutti i collaboratori e ai tifosi rossoneri che hanno tenuto sempre vivo l’amore per questa maglia. Che possa essere l’inizio di un percorso sempre più ambizioso. Avanti con i progetti per i lavori di rinnovamento delle infrastrutture sportive"
domenica, 12 aprile 2026, 18:26
L'esterno si procura il rigore e segna il raddoppio, ma che giocate da Fedato, Piazze lotta come al solito come un leone, ma sono tutti i rossoneri a metterci l'anima per percorrere gli ultimi metri che separavano la Lucchese dalla promozione: le pagelle di Gazzetta
domenica, 12 aprile 2026, 17:36
Il tecnico commosso: "Sono contento, avevo un sogno, ripartire dalle macerie e riportare la Lucchese in un'altra categoria. I cori per me? Una cosa bella, la curva ha apprezzato il mio lavoro. Ecco a chi dedico la promozione"
domenica, 12 aprile 2026, 17:24
A fine gara, tutta la squadra invade la sala stampa, urlante, esultante, con indosso le magliette celebrative dove non mancano le frecciate a chi riteneva la Lucchese non idonea a lottare per la promozione: