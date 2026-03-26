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Riad e Colferai tornano in gruppo

mercoledì, 8 aprile 2026, 08:43

Ci saranno anche loro per le partite finali di questa stagione: Ahmad Riad e Edoardo Colferai sono pienamente recuperati e già da oggi saranno in gruppo e a disposizione di mister Pirozzi. I due attaccanti, come si ricorderà, sono reduci da infortuni che li hanno tenuti lontani dal campo per parecchie settimane.

Dunque, già a partire da domenica prossima, nel match con il Perignano (da domani, giovedì, biglietti in vendita) che potrebbe sancire la promozione matematica, Riad e Colferai saranno della partita. Dovranno naturalmente recuperare la condizione, ma la notizia importante è che gli infortuni siano ormai alle spalle.