Riad e Colferai tornano in gruppo

Porta Elisa News
mercoledì, 8 aprile 2026, 08:43
Ci saranno anche loro per le partite finali di questa stagione: Ahmad Riad e Edoardo Colferai sono pienamente recuperati e già da oggi saranno in gruppo e a disposizione di mister Pirozzi. I due attaccanti, come si ricorderà, sono reduci da infortuni che li hanno tenuti lontani dal campo per parecchie settimane.
Dunque, già a partire da domenica prossima, nel match con il Perignano (da domani, giovedì, biglietti in vendita) che potrebbe sancire la promozione matematica, Riad e Colferai saranno della partita. Dovranno naturalmente recuperare la condizione, ma la notizia importante è che gli infortuni siano ormai alle spalle.
martedì, 7 aprile 2026, 08:46
Dopo la sosta pasquale, i rossoneri riprendono la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro il Perignano che potrebbe essere quella giusta per il sigillo della matematica alla promozione. Cresce l'attesa in città con il Porta Elisa che dovrebbe presentare un bel colpo d'occhio
mercoledì, 1 aprile 2026, 08:53
La squadra rossoblù che all'andata dette filo da torcere agli uomini di mister Pirozzi concludendo la gara sullo 0-0, occupa il quinto posto in classifica con 44 punti. Ben 12 le vittorie realizzate, 8 i pari e 9 le sconfitte: un ruolino di marcia che sino a questo momento garantirebbe...
lunedì, 30 marzo 2026, 22:33
Solo pochi minuti di campo e l'amarezza per una espulsione: la partecipazione del rossonero Martino Ragghianti al Torneo delle Regioni Under 19 che p in corso in questi giorni in Puglia ha regalato poche soddisfazioni al giovane attaccante. Tosi in campo con la nazionale di San Marino
giovedì, 26 marzo 2026, 13:16
Il 12 aprile, alla ripresa del campionato, il giorno giusto per festeggiare? Decisamente probabile, a tre giornate dalla fine del campionato la Lucchese di mister Pirozzi ha ancora otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, Zenith Prato e Viareggio che oltretutto nel prossimo turno dopo la sosta pasquale saranno impegnate nello...