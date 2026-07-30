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Lucchese-Rappresentativa Castelnuovo: 7-0 Ancora tanti gol

venerdì, 31 luglio 2026, 17:13

Secondo e ultimo allenamento congiunto per i rossoneri che nel caldo torrido dello stadio Nardini hanno affrontato la Rappresentativa Castelnuovo nell'ultimo giorno di ritiro in Garfagnana. E dopo il 7-0 inflitto alla Rappresentativa Garfagnana, è arrivato ancora un 7-0 contro una formazione imbottita di giocatori di Prima Categoria con qualche innesto del Castelnuovo. Tra i nuovi arrivi della settimana, solo Lombardi si accomoda in panchina, Gioè lavora ancora a parte, come a parte è Fedato che dunque è fuori dalla gara come Xeka alle prese con un infortunio. Di fronte a un centinaio di spettatori, la Lucchese si schiera ancora una volta con il 4-3-3 pur cambiando alcuni degli interpreti rispetto all'undici che ha esordito nella prima uscita stagionale. Al '5, al termine di una azione che svaria da destra a sinistra, è Kernezo a sbloccare con un piatto da distanza ravvicinata. E' tutto facile e al 15' Lorusso, ben servito da Labriola, fa il bis. Nemmeno due minuti e Picchi fa il tris con una difesa che ormai è già spaesata. E' un monologo con i rossoneri che provano a scambiare rapidamente il pallone secondo i dettami del loro tecnico. E proprio da uno scambio in rapidità Labriola mette Baldari in condizione di andare in gol con un diagonale.

Nella ripresa, cambio quasi integrale dell'undici (restano solo Zitelli, Labriola e Lorusso), ma il copione è il solito: troppa la differenza in campo. C'è tutto il tempo per provare alcuni schemi, anche da calcio piazzato. Altri gol, però, non se ne vedono sino al 25' quando Labriola fulmina il portiere con una conclusione appena dentro l'area. Poi è la volta di Sirbu che con una serpentina simile a un flipper supera un numero imprecisato di avversari e incrocia in diagonale al 32'. Al 44' la settima rete con Ragghianti. E' l'ultimo guizzo e il saluto a Castelnuovo: dalla prossima settimana i rossoneri torneranno ad allenarsi da lunedì prossimo a Saltocchio. A quel punto mancheranno venti giorni alla partenza delle gare ufficiali, ovvero al turno preliminare di Coppa Italia.

Lucchese-Rappresentativa Castelnuovo: 7-0

Lucchese 1° tempo: Vespier, Zitelli, Olivieri, Berardi, Santeramo, Baldari, Kernezo, Picchi, Dionisi, Labriola, Lorusso. A disp. Guacci, Massari, Cadili, Biasiol, Mele, Sirbu, Ferrante, Ragghianti, Onu, Lombardi, Rega. All. Bernardini.

Lucchese 2° tempo: Guacci, Massari, Biasiol, Cadili, Zitelli (26' st Rega), Mele, Ferrante, Labriola (26' st Onu), Sirbu, Ragghianti, Lorusso.

Rappresentativa Castelnuovo: Tonelli, Fanani, Landi, Schievenin, Turri, Gullaci, Satti, Giannotti, Micchi, Regali, Salotti. A disp. Rossi, Pucci, Alessiani, Gori. Dini, Tognini, Terni, Baldi, Condé. All. Nincheri.

Arbitro: Ricci di Lucca.

Reti: 5' pt Kernezo, 15' pt Lorusso, 17' pt Picchi, 29' pt Baldari, 25' st Labriola, 32' st Sirbu, 44' st Ragghianti