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Mister Bernardini: "Squadra con il giusto approccio"

venerdì, 31 luglio 2026, 19:34

Seconda e ultima uscita durante il ritiro di Castelnuovo Garfagnana per i rossoneri che mettono a segno una nuova goleada e mostrano una buona tenuta fisica, come conferma il tecnico Marco Bernardini a fine incontro: "E' stata una gara sulla falsariga dell'altra e la squadra ha avuto il giusto approccio. Il fatto che davanti avessimo un avversario inferiore non vuole dire nulla, anzi per certi versi è meglio perché ci ha permesso di provare alcune cose e non rischiare nulla. Ma l'approccio resta ed è quello che voglio vedere. Un grazie alla Garfagnana per come ci ha accolto, è andato tutto benissimo, dall'albergo a tutti coloro che ci hanno aiutato durante il ritiro".

"Xeka? Purtroppo stiamo attendendo gli esiti degli esami (ha accusato un problema durante un contrasto al ginocchio destro ndr), ma non pensiamo sia un infortunio da poco: a lui va il mio abbraccio perché in questi giorni ha dimostrato tutta la voglia di lottare. Tanti attaccanti a disposizione? In società sanno come la penso, dipenderà tutto dalla volontà e voglia di sacrificio potranno essere in tanti a essere schierati. Intanto prendiamoci questi due giorni di riposo, poi ripartiremo e ovviamente ci saranno altri test prima delle gare ufficiali".