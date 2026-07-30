Mister Bernardini: "Squadra con il giusto approccio"

Porta Elisa News
venerdì, 31 luglio 2026, 19:34
Seconda e ultima uscita durante il ritiro di Castelnuovo Garfagnana per i rossoneri che mettono a segno una nuova goleada e mostrano una buona tenuta fisica, come conferma il tecnico Marco Bernardini a fine incontro: "E' stata una gara sulla falsariga dell'altra e la squadra ha avuto il giusto approccio. Il fatto che davanti avessimo un avversario inferiore non vuole dire nulla, anzi per certi versi è meglio perché ci ha permesso di provare alcune cose e non rischiare nulla. Ma l'approccio resta ed è quello che voglio vedere. Un grazie alla Garfagnana per come ci ha accolto, è andato tutto benissimo, dall'albergo a tutti coloro che ci hanno aiutato durante il ritiro".
"Xeka? Purtroppo stiamo attendendo gli esiti degli esami (ha accusato un problema durante un contrasto al ginocchio destro ndr), ma non pensiamo sia un infortunio da poco: a lui va il mio abbraccio perché in questi giorni ha dimostrato tutta la voglia di lottare. Tanti attaccanti a disposizione? In società sanno come la penso, dipenderà tutto dalla volontà e voglia di sacrificio potranno essere in tanti a essere schierati. Intanto prendiamoci questi due giorni di riposo, poi ripartiremo e ovviamente ci saranno altri test prima delle gare ufficiali".
venerdì, 31 luglio 2026, 19:38
Folgor Marlia, Atletico Lucca, Montecarlo, Valdottavo, Pieve San Paolo, Folgore Segromigno, Lucca 7, Porcari, San Donato e Ghiviborgo firmano un documento comune in cui contestano la politica del settore giovanile della Lucchese: "Chiariscano il proprio progetto sulla Scuola Calcio e in generale sul settore giovanile"
venerdì, 31 luglio 2026, 17:13
Rossoneri impegnati nel secondo allenamento congiunto del ritiro di Castelnuovo che si è concluso oggi. Lucchese in gol nel primo tempo con Kernezo, Lorusso, Picchi e Baldari. Nella ripresa arrotondano Labriola, Sirbu e Ragghianti
venerdì, 31 luglio 2026, 08:23
Si chiude con il secondo allenamento congiunto, stavolta contro la Rappresentativa Castelnuovo, il ritiro dei rossoneri a Castelnuovo Garfagnana: fischio d'inizio alle ore 17,30 allo stadio Nardini con ingresso gratuito
giovedì, 30 luglio 2026, 08:27
Un galeone con ben nove bocche da fuoco: ecco l'attacco della Lucchese per la prossima stagione: è ufficiale l'arrivo anche di Bryan Gioè, attaccante originario di Lucca classe 1993, la scorsa stagione al Prato. Ora in avanti sono in nove: possibili uscite in vista