"Perplessità sul comportamento della Lucchese per quanto riguarda il settore giovanile"

Porta Elisa News
venerdì, 31 luglio 2026, 19:38
Nella serata di ieri, presso il locale Mara Meo di Lammari, si è svolto un incontro tra numerose società calcistiche della Piana di Lucca, accomunate dalla volontà di confrontarsi sulle principali problematiche che interessano il calcio di base: dai costi di gestione agli impianti sportivi, dai rapporti con la FIGC e le amministrazioni locali, fino alle recenti politiche di gestione del settore giovanile adottate dalla Lucchese, che, secondo le società presenti, hanno avuto un significativo impatto sul calcio cittadino. A firmarlo sono Folgor Marlia, Atletico Lucca, Montecarlo, Valdottavo, Pieve San Paolo, Folgore Segromigno, Lucca 7, Porcari, San Donato e Ghiviborgo.
"L'incontro – si legge in una nota – è nato con l'obiettivo di avviare un percorso condiviso, orientato alla tutela, alla valorizzazione e alla crescita dell'intero movimento calcistico giovanile del territorio. Le società partecipanti desiderano evidenziare che la Lucchese rappresenta un patrimonio sportivo, storico e identitario dell'intera città e del territorio. L'auspicio comune è che possa ritrovare al più presto stabilità e tornare ai livelli che la sua storia e la sua tradizione meritano.Nel corso dell'incontro sono emerse alcune perplessità in merito al comportamento tenuto dalla Lucchese negli ultimi mesi. Per questo riteniamo indispensabile che la società, se intende rappresentare un autentico punto di riferimento per il territorio, definisca e chiarisca al più presto il proprio progetto relativo alla Scuola Calcio e, più in generale, al Settore Giovanile".
"È fondamentale chiarire alle società sportive un quadro chiaro, trasparente e definitivo– prosegue la nota – affinché ciascuno possa compiere scelte consapevoli. Allo stesso tempo, è necessario creare le condizioni per avviare un dialogo costruttivo, continuativo e basato sulla reciproca collaborazione tra la Lucchese e le società che ogni giorno operano nel calcio di base. Le realtà del territorio non devono essere considerate un'alternativa o una controparte, ma interlocutori privilegiati e partner con cui condividere un progetto comune di crescita, finalizzato allo sviluppo dell'intero movimento calcistico lucchese. Le società presenti hanno inoltre condiviso la volontà di fare fronte comune per valorizzare il fondamentale ruolo sociale che svolgono quotidianamente, grazie all'impegno di dirigenti, tecnici e volontari che, con passione e dedizione, dedicano tempo e risorse alla crescita educativa e sportiva di migliaia di bambini e ragazzi. Costruendo un rapporto di collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, nell'interesse dei giovani atleti e dell'intero movimento calcistico del territorio, nel rispetto dei reciproci ruoli e nella consapevolezza che il calcio di base rappresenta il fondamento su cui si costruisce il futuro del nostro sport. Le società partecipanti all'incontro, svoltosi presso il Mara Meo di Lammari, sottoscrivono congiuntamente il presente comunicato, confermando la volontà di proseguire con spirito unitario questo percorso di confronto e collaborazione nell'interesse del calcio lucchese".
venerdì, 31 luglio 2026, 19:34
Il tecnico rossonero: "E' stata una gara sulla falsariga dell'altra. Un grazie alla Garfagnana per come ci ha accolto, è andato tutto benissimo, dall'albergo a tutti coloro che ci hanno aiutato durante il ritiro. Xeka? Putroppo temiamo infortunio serio.
venerdì, 31 luglio 2026, 17:13
Rossoneri impegnati nel secondo allenamento congiunto del ritiro di Castelnuovo che si è concluso oggi. Lucchese in gol nel primo tempo con Kernezo, Lorusso, Picchi e Baldari. Nella ripresa arrotondano Labriola, Sirbu e Ragghianti
venerdì, 31 luglio 2026, 08:23
Si chiude con il secondo allenamento congiunto, stavolta contro la Rappresentativa Castelnuovo, il ritiro dei rossoneri a Castelnuovo Garfagnana: fischio d'inizio alle ore 17,30 allo stadio Nardini con ingresso gratuito
giovedì, 30 luglio 2026, 08:27
Un galeone con ben nove bocche da fuoco: ecco l'attacco della Lucchese per la prossima stagione: è ufficiale l'arrivo anche di Bryan Gioè, attaccante originario di Lucca classe 1993, la scorsa stagione al Prato. Ora in avanti sono in nove: possibili uscite in vista