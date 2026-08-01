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Lucchese, due amichevoli in programma nei prossimi giorni

mercoledì, 5 agosto 2026, 15:44

Rossoneri ancora al lavoro sul campo di Saltocchio dove stanno continuando la preparazione in vista della stagione che va a cominciare il 23 agosto con la prima partita di Coppa Italia. La truppa di mister Bernardini si allenerà in questa settimana giovedì con un doppio allenamento alle 9 e alle 18, venerdì invece i rossoneri saranno in campo alle 17.

Nel fine settimana è prevista una nuova amichevole che per il momento non è stata ancora ufficializzata, poi lunedì la ripresa con una doppia seduta (alle 9 e alle 18), stesso programma per martedì 11 agosto, mentre mercoledì un solo allenamento alle 17. Giovedì 13 agosto è invece possibile una seconda amichevole ancora da definire e poi tre giorni riposo prima di riprendere per il rush finale della preparazione.