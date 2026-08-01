Lucchese, due amichevoli in programma nei prossimi giorni

Porta Elisa News
mercoledì, 5 agosto 2026, 15:44
Rossoneri ancora al lavoro sul campo di Saltocchio dove stanno continuando la preparazione in vista della stagione che va a cominciare il 23 agosto con la prima partita di Coppa Italia. La truppa di mister Bernardini si allenerà in questa settimana giovedì con un doppio allenamento alle 9 e alle 18, venerdì invece i rossoneri saranno in campo alle 17.
Nel fine settimana è prevista una nuova amichevole che per il momento non è stata ancora ufficializzata, poi lunedì la ripresa con una doppia seduta (alle 9 e alle 18), stesso programma per martedì 11 agosto, mentre mercoledì un solo allenamento alle 17. Giovedì 13 agosto è invece possibile una seconda amichevole ancora da definire e poi tre giorni riposo prima di riprendere per il rush finale della preparazione.
mercoledì, 5 agosto 2026, 19:16
Dopo un rinvio di 48 ore la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato i nomi delle società ripescate in Serie D e che vanno a completare il totale delle 162 formazioni ai nastri di partenza. Ecco i nomi: c'è anche il Grassina
lunedì, 3 agosto 2026, 18:08
Slittano di due giorni i nomi delle 162 formazioni che saranno ai nastri del partenza del prossimo campionato, ma anche la composizione dei gironi che sarà nota solo il 6 agosto come annunciato in un comunicato della Lega Nazionale Dilettanti
domenica, 2 agosto 2026, 08:45
Dopo una stagione di stop, quella in Eccellenza, tornano le maglie con i nomi dei calciatori. In Serie D, infatti, è possibile, per chi lo desidera, adottare le maglie con la personalizzazione del numero dei propri calciatori.
sabato, 1 agosto 2026, 13:39
Primi passi ufficiali per la prossima stagione: il 5 agosto verranno svelati i gironi della Serie D, mentre il 3 si conosceranno i nomi delle squadre ammesse alla quarta divisione. Torneo al via il 6 settembre, ma prima ci sarà la Coppa Italia