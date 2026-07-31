Lucchese, il girone si conoscerà il 5 agosto

Porta Elisa News
sabato, 1 agosto 2026, 13:39
La stagione 2026/2027 della Serie D muove ufficialmente i primi passi. Il Dipartimento Interregionale ha comunicato le date relative alla definizione dell’organico e alla successiva pubblicazione dei gironi. Due passaggi fondamentali che delineeranno la struttura del quarto livello del calcio italiano, il massimo campionato della Lega Nazionale Dilettanti.
Lunedì 3 agosto sarà ufficializzato l’organico della Serie D 2026/2027. I nove gironi del campionato saranno svelati mercoledì 5 agosto alle ore 13 in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti. C'è molta curiosità per capire dove sarà inserita la Lucchese (sul tavolo ci sono sia le ipotesi di finire con alcune formazioni emiliane che con quelle umbre). Il torneo, come noto, inizierà il 6 settembre, la Coppa Italia invece partirà il 23 agosto.
venerdì, 31 luglio 2026, 19:38
Folgor Marlia, Atletico Lucca, Montecarlo, Valdottavo, Pieve San Paolo, Folgore Segromigno, Lucca 7, Porcari, San Donato e Ghiviborgo firmano un documento comune in cui contestano la politica del settore giovanile della Lucchese: "Chiariscano il proprio progetto sulla Scuola Calcio e in generale sul settore giovanile"
venerdì, 31 luglio 2026, 19:34
Il tecnico rossonero: "E' stata una gara sulla falsariga dell'altra. Un grazie alla Garfagnana per come ci ha accolto, è andato tutto benissimo, dall'albergo a tutti coloro che ci hanno aiutato durante il ritiro. Xeka? Putroppo temiamo infortunio serio.
venerdì, 31 luglio 2026, 17:13
Rossoneri impegnati nel secondo allenamento congiunto del ritiro di Castelnuovo che si è concluso oggi. Lucchese in gol nel primo tempo con Kernezo, Lorusso, Picchi e Baldari. Nella ripresa arrotondano Labriola, Sirbu e Ragghianti
venerdì, 31 luglio 2026, 08:23
Si chiude con il secondo allenamento congiunto, stavolta contro la Rappresentativa Castelnuovo, il ritiro dei rossoneri a Castelnuovo Garfagnana: fischio d'inizio alle ore 17,30 allo stadio Nardini con ingresso gratuito