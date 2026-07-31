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Serie D, rinviati di un giorno ripescaggi e gironi

lunedì, 3 agosto 2026, 18:08

Slittano di un giorno (domani) i nomi delle 162 formazioni che saranno ai nastri del partenza del prossimo campionato, ma anche la composizione dei gironi che sarà nota solo il 6 agosto come annunciato in un comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. 

"Il Consiglio Direttivo della LND, riunitosi oggi a Roma, – si legge in un comunicato – ha preso in esame la relazione della Co.Vi.So.D. in ordine alle domande di ammissione al campionato di Serie C femminile e ai campionati nazionali della Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2026/2027.I lavori del Consiglio riprenderanno il 5 agosto per le ammissioni al campionato di Serie D. In ragione di ciò, i gironi della D saranno ufficializzati giovedì 6 agosto alle ore 13 (in diretta sulla pagina Instagram della Lega Dilettanti) anziché il 5 agosto come precedentemente comunicato".

 

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