Serie D, rinviati di un giorno ripescaggi e gironi

Porta Elisa News
lunedì, 3 agosto 2026, 18:08
Slittano di un giorno (domani) i nomi delle 162 formazioni che saranno ai nastri del partenza del prossimo campionato, ma anche la composizione dei gironi che sarà nota solo il 6 agosto come annunciato in un comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.
"Il Consiglio Direttivo della LND, riunitosi oggi a Roma, – si legge in un comunicato – ha preso in esame la relazione della Co.Vi.So.D. in ordine alle domande di ammissione al campionato di Serie C femminile e ai campionati nazionali della Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2026/2027.I lavori del Consiglio riprenderanno il 5 agosto per le ammissioni al campionato di Serie D. In ragione di ciò, i gironi della D saranno ufficializzati giovedì 6 agosto alle ore 13 (in diretta sulla pagina Instagram della Lega Dilettanti) anziché il 5 agosto come precedentemente comunicato".
domenica, 2 agosto 2026, 08:45
Dopo una stagione di stop, quella in Eccellenza, tornano le maglie con i nomi dei calciatori. In Serie D, infatti, è possibile, per chi lo desidera, adottare le maglie con la personalizzazione del numero dei propri calciatori.
sabato, 1 agosto 2026, 13:39
Primi passi ufficiali per la prossima stagione: il 5 agosto verranno svelati i gironi della Serie D, mentre il 3 si conosceranno i nomi delle squadre ammesse alla quarta divisione. Torneo al via il 6 settembre, ma prima ci sarà la Coppa Italia
venerdì, 31 luglio 2026, 19:38
Folgor Marlia, Atletico Lucca, Montecarlo, Valdottavo, Pieve San Paolo, Folgore Segromigno, Lucca 7, Porcari, San Donato e Ghiviborgo firmano un documento comune in cui contestano la politica del settore giovanile della Lucchese: "Chiariscano il proprio progetto sulla Scuola Calcio e in generale sul settore giovanile"
venerdì, 31 luglio 2026, 19:34
Il tecnico rossonero: "E' stata una gara sulla falsariga dell'altra. Un grazie alla Garfagnana per come ci ha accolto, è andato tutto benissimo, dall'albergo a tutti coloro che ci hanno aiutato durante il ritiro. Xeka? Putroppo temiamo infortunio serio.