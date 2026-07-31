Lucchese, tornano le maglie con i nomi

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sabato, 1 agosto 2026, 13:39

Primi passi ufficiali per la prossima stagione: il 5 agosto verranno svelati i gironi della Serie D, mentre il 3 si conosceranno i nomi delle squadre ammesse alla quarta divisione. Torneo al via il 6 settembre, ma prima ci sarà la Coppa Italia

venerdì, 31 luglio 2026, 19:38

Folgor Marlia, Atletico Lucca, Montecarlo, Valdottavo, Pieve San Paolo, Folgore Segromigno, Lucca 7, Porcari, San Donato e Ghiviborgo firmano un documento comune in cui contestano la politica del settore giovanile della Lucchese: "Chiariscano il proprio progetto sulla Scuola Calcio e in generale sul settore giovanile"

venerdì, 31 luglio 2026, 19:34

Il tecnico rossonero: "E' stata una gara sulla falsariga dell'altra. Un grazie alla Garfagnana per come ci ha accolto, è andato tutto benissimo, dall'albergo a tutti coloro che ci hanno aiutato durante il ritiro. Xeka? Putroppo temiamo infortunio serio.

venerdì, 31 luglio 2026, 17:13

Rossoneri impegnati nel secondo allenamento congiunto del ritiro di Castelnuovo che si è concluso oggi. Lucchese in gol nel primo tempo con Kernezo, Lorusso, Picchi e Baldari. Nella ripresa arrotondano Labriola, Sirbu e Ragghianti