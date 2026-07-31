Lucchese, tornano le maglie con i nomi

Porta Elisa News
domenica, 2 agosto 2026, 08:45
Dopo una stagione di stop, quella in Eccellenza, tornano le maglie con i numeri ma anche i nomi dei calciatori. In Serie D, infatti, è possibile, per chi lo desidera, adottare le maglie con la personalizzazione del numero dei propri calciatori. E la Lucchese pare intenzionata ad assegnare in pianta stabile i numeri con tanto di personalizzazione.
La regola prevede che calciatore mantenga poi il numero assegnatogli sino al termine della stagione sportiva o, comunque, sino a quando dovesse trasferirsi ad altra società. L’attribuzione dei numeri ai calciatori deve seguire i seguenti criteri: numerazione portieri obbligatori: 1,12,22; numerazione calciatori di movimento in funzione del numero di tesserati (non necessariamente progressiva e fino al numero 99). Gli eventuali altri portieri, oltre ai tre con la numerazione obbligatoria, dovranno seguire la numerazione successiva all’ultimo numero di maglia assegnato ad un giocatore di movimento. Ogni nuova attribuzione di numero ad altro calciatore precedentemente non utilizzato, sia esso nuovo tesserato o infortunato, compresi quelli in organico alle squadre giovanili (Juniores Under 19 e Allievi Under 17) deve essere comunicata entro le ore 20 del sabato precedente la gara, ovvero nell’ipotesi di gare infrasettimanali entro le ore 20 del giorno precedente la gara
sabato, 1 agosto 2026, 13:39
Primi passi ufficiali per la prossima stagione: il 5 agosto verranno svelati i gironi della Serie D, mentre il 3 si conosceranno i nomi delle squadre ammesse alla quarta divisione. Torneo al via il 6 settembre, ma prima ci sarà la Coppa Italia
venerdì, 31 luglio 2026, 19:38
Folgor Marlia, Atletico Lucca, Montecarlo, Valdottavo, Pieve San Paolo, Folgore Segromigno, Lucca 7, Porcari, San Donato e Ghiviborgo firmano un documento comune in cui contestano la politica del settore giovanile della Lucchese: "Chiariscano il proprio progetto sulla Scuola Calcio e in generale sul settore giovanile"
venerdì, 31 luglio 2026, 19:34
Il tecnico rossonero: "E' stata una gara sulla falsariga dell'altra. Un grazie alla Garfagnana per come ci ha accolto, è andato tutto benissimo, dall'albergo a tutti coloro che ci hanno aiutato durante il ritiro. Xeka? Putroppo temiamo infortunio serio.
venerdì, 31 luglio 2026, 17:13
Rossoneri impegnati nel secondo allenamento congiunto del ritiro di Castelnuovo che si è concluso oggi. Lucchese in gol nel primo tempo con Kernezo, Lorusso, Picchi e Baldari. Nella ripresa arrotondano Labriola, Sirbu e Ragghianti