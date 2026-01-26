Rubriche



Bcl in cerca di riscatto

sabato, 31 gennaio 2026, 22:30

BCL – Elah Acquario Di Genova

Dopo le fatiche di Empoli il BCL si è subito rimesso al lavoro per preparare l'incontro casalingo con la Elah Acquario di Genova, la prima squadra ad infliggere una sconfitta al BCL che ancora oggi brucia e non poco

All'andata si chiamava sempre Seagull Genova e dopo un primo quarto dominato dal BCL chiuso sul più 11, i genovesi furono capaci nei parziali successivi di rifilare un più 5 nel secondo quarto e un più 17 nella terza frazione di gioco, una differenza che praticamente chiuse la partita anzitempo. Una sconfitta scaturita purtroppo da un brutto approccio al match e una prestazione dei ragazzi di Olivieri molto sotto lo standard a cui il BCL ha abituato i suoi affezionati tifosi.

Dopo questa vittoria, la Elah Acquario di Genova non ha più vinto, inanellando 11 sconfitte consecutive, tornando alla vittoria solo pochi giorni facendola coincidere con il cambio della panchina genovese passando dalla guida di Piastra a quella di coach Comuzzo.

Se almeno sulla carta, visto l'andamento in campionato dei liguri, la partita con la Elah Genova poteva apparire, almeno fino a un paio di settimane fa come una semplice pratica da sbrigare, adesso non lo è più, Comuzzo è riuscito a rivitalizzare la squadra e quella che si presenterà a Lucca sarà oltremodo intenzionata a ripetersi e soprattutto animata da una forte voglia di riscatto personale per provare ad uscire dalla attuale situazione di classifica.

La Elah Acquario di Genova, pur se ultima in classifica non difetta di giocatori con un polso più che buono, tipi come Brescianini che gira a 15 di media, o Venga, a 13 o un Ferri con 10 di media, sono giocatori dai quali bisogna guardarsi e trovare il modo che la difesa che coach Olivieri metterà su, riesca ad arginarli.

Sensazioni che anche coach Olivieri esprime, alzando il livello di attenzione dei suoi ragazzi "La partita di domenica sarà importante per proseguire la striscia di vittorie e per tenere alta la concentrazione. Genova ha da poco cambiato allenatore e si è galvanizzata vincendo con Empoli alla prima di Comuzzo. Il pivot Venga e la guardia Brescianini sono i loro punti di riferimento in attacco; ben coadiuvati da Zini, Biagini, Alberghini, Diakhate e Petrovic. Valentini purtroppo non sarà della partita per un problema muscolare ma il capitano ha recuperato e sarà presente. Serviranno quaranta minuti di concentrazione, determinazione e qualità."

In casa del BCL il recupero di Barsanti ha dato una maggiore tranquillità, Pierini è disponibile e Vignali sarà in panchina pronto a dare una mano all'occorrenza. L'infermeria purtroppo però ha un ospite, almeno per questa partita, non sarà disponibile Valentini che in via del tutto precauzionale salterà l'incontro con la Elah, a causa di un risentimento muscolare venuto fuori ad inizio settimana in allenamento.

A dare conforto allo staff del BCL ci pensano i numeri, anche se da sempre può capitare che il campo sconfessi letteralmente quanto i numeri raccontano, ad oggi comunque le due squadre sono divise da 14 posizioni, il BCL è secondo in classifica in compagnia di Mens Sana e Vismederi Costone, mentre i liguri per adesso, sono in fondo alla classifica come quindicesimi a 4 punti in compagnia del Gran Torino.

Sono 79 i punti di media ottenuti in casa dai biancorossi contro i 71 che la Elah riesce a produrre in trasferta, 73 invece i punti subiti dai biancorossi e 88 quelli che di media che conta in trasferta la Elah Acquario di Genova

Appuntamento al Palasport di Lucca, domenica 1 Febbraio alle ore 18:00. Arbitreranno l'incontro Zanzarella di Siena, avuto al Palasport in occasione della partita con Cecina e Piancatelli di Perugia