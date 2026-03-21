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Il Bcl sbanca anche Siena

domenica, 29 marzo 2026, 20:19

16/12 – 30/39 – 52/60 – 82/86

16/12 – 14/27 – 22/21 – 28/20

Mens Sana Siena: Belli 8, Pannini 14, Perin 19, Calviani ne, Yarbanga 7, Pucci 10, Buffo , Bartolozzi 9, Cesaretti ne, Lodoli ne, Nepi 5, Jokic 7. All. Vecchi, ass. Zanotti, ass. Innocenti

BCL: Landucci, Valentini 7, Drocker 9, Donati ne, Dubois 11, Barsanti ne, Simonetti 9, Del Debbio 16, Battaglia ne, Pierini 2, Pichi 4, Trentin 28. All. Olivieri, ass Di Giambattista, ass. Sodini

Giri alti fin da subito con palla in mano ai padroni di casa e recuperata dal BCL che si invola con Drocker per i primi due punti del match, risponde Yarbanga da due, ma replica Trentin da sotto e poi dai liberi e ancora Trentin per il 4/8 A tre dalla prima sirena arrivano i primi cambi per Olivieri, fuori, Pichi, Trentin e Valentini, dentro Del Debbio Landucci e Simonetti.14/12 sul tabellone per una Mens Sana più precisa a canestro dalla distanza, decisamente stregato in questa fase invece per Drocker e compagni che arrivano alla sirena sul 16/12 grazie alle triple di Perin e Jokic.

Mens Sana riparte con Nepi da tre per il 21/19, con Yarbanga sui liberi che allunga al 23/19: a caricarsi la squadra sulle spalle questa volta è Del Debbio che con due triple ristabilisce la parità sul 25/25 poi anche Trentin si esibisce da fuori area e subito dopo da sotto per 25/30 a 5 dal riposo.A dar man forte arriva anche Valentini, anche lui da tre per un BCL che pare abbia preso le giuste misure al canestro. Sul cronometro ancora due giri e sul tabellone un 28/35 mentre Dubois rimedia un fallo per andare in lunetta e chiudere il quarto sul 30/39

La ripresa è tutta per il BCL che in un paio di minuti si porta sul più 13, lasciando sul terreno solo tre punti. Drocker da sotto per altri due pesanti punti che portano il BCL al più 15 con 5 minuti di gioco prima che la terza sirena suoni. I padroni di casa si rifanno sotto con Belli poi con Bucci recuperando 6 punti, ma il BCL c'è, ancora tiene l'inerzia del match, malgrado il forte pressing che la Mens Sana sta attuando per recuperare, 50/55 con 60 secondi alla sirena quando il solito Dubois si prende tutto il tempo che vuole per 3 punti, Pannini prova ad accorciare dalla lunetta con due su due, ma è pronto Del Debbio che allo scadere da sotto realizza, chiudendo il periodo sul 52/60

Ultimo decisivo quarto, con il BCL che ha acquisito un piccolo margine che potrebbe aiutarlo a portare a casa la partita, ma di scritto non c'è nulla e saranno 10 minuti ad alto tasso agonistico e senza esclusioni di colpi. Il quarto inizia con un botta e risposta che mantiene le posizioni invariate, 58/63 dopo i primi due minuti, Trentin che a questo punto della partita merita già di essere nominato l'MVP della serata, mette altri due punti, ma Belli risponde assottigliando il margine al meno quattro, ma altrettanto velenosa è la risposta di Drocker che risponde per le rime ed è il 61/68, a far male ci pensa Del Debbio con una nuova tripla che riporta il BCL ad un vantaggio da doppia cifra: Mens Sana recupera sei punti in meno di un minuto riportandosi al meno quattro quando mancano 3 minuti e 24 secondi, una situazione pericolosa già nota al BCL per averla vissuta all'andata, quando dopo aver avuto in controllo la partita per 37 minuti se la vide sfuggire di mano negli ultimi tre minuti.

Simonetti in area va a segno da sotto per mantenere il più 4 ma Buffo realizza da tre e la Mens Sana impatta sull'80 pari a 30 secondi dalla fine del match, un fallo stacca il biglietto a Drocker per un giro in lunetta siglando l' 80/82 e palla in mano ai senesi che sciupano la loro occasione e mandano Trentin sui liberi per un pesantissimo due su due che mette quasi al sicuro il match con un punteggio di 80/84 e 8 secondi sul cronometro, con Simonetti nuovamente spedito sui liberi che chiude il match a 82/86 portando a casa due punti che valgono la prima posizione in solitaria ad una manciata di partite al termine della prima fase. Una vittoria più che voluta, un BCL sempre in controllo come lo era stato all'andata e giustamente questa volta la vittoria va meritatamente ai biancorossi.