Bcl, Gabriele Santucci al Torneo di Nuoro

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venerdì, 27 marzo 2026, 12:28
Emozione e petto in fuori colmo d'orgoglio: questo è lo stato d'animo che al termine dell'ultimo allenamento organizzato dal Comitato Regionale Toscano è scaturito spontaneo in casa del Basketball Club Lucca.
Gabriele Santucci classe 2011 ha superato tutti i passaggi nei vari concentramenti fino a guadagnarsi con merito, la convocazione nella rappresentativa Toscana dei migliori Under 15 per disputare il prestigioso Torneo interregionale NU4 Basket " Memorial Marco Fadda e Roberto Ravarotto " che si svolgerà a Nuoro dal 3 al 5 aprile. Un Torneo ad alto livello che vede coinvolte ben otto regioni, Emilia, Veneto, Lombardia, Lazio, Sardegna, Umbria/Marche, Toscana e Campania.
La rappresentativa toscana debutterà il 3 Aprile affrontando la Campania, poi il 4 al mattino giocherà contro il Lazio e nel pomeriggio se la vedrà con la Lombardia, mentre il 5 aprile, giornata di chiusura del torneo, sarà dedicata alle finali.
Per Gabriele è una splendida occasione che premia il suo impegno e la sua determinazione, sarà per lui un momento speciale per accrescere il suo già alto potenziale, confrontandosi con i coetanei provenienti da altre importanti realtà cestistiche italiane.
mercoledì, 25 marzo 2026, 07:59
La storia della Lucchese è un mosaico di gloria e resilienza che affonda le radici nel lontano 1905. Nata come Lucca Football Club, la società rossonera ha attraversato il Novecento con l’orgoglio della “Pantera”, simbolo di una città che non si arrende mai
domenica, 22 marzo 2026, 20:08
Altra importante vittoria che mantiene i biancorossi in prima posizione, allungando anche la super striscia positiva, la partita con lo Spezia (90-68) è stata una vera e propria prova di forza, giocata con serenità e consapevolezza delle loro capacità, ottenuta malgrado le importanti assenze di Barsanti e Pichi
sabato, 21 marzo 2026, 17:04
Dopo la difficilissima partita di Costone, il Basketball Club Lucca torna a giocare in casa ospitando lo Spezia Basket, una delle squadre più ostica in assoluto per i biancorossi: appuntamento al Palatagliate, domenica alle ore 18
martedì, 17 marzo 2026, 08:16
Ci sono squadre che restano nella memoria per le promozioni, per le coppe, per i grandi traguardi raggiunti. E poi ce ne sono altre che rimangono nel cuore dei tifosi: una delle squadre più belle e divertenti mai viste resta quella allenata da Giuliano Tagliasacchi