Bcl, Gabriele Santucci al Torneo di Nuoro

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mercoledì, 25 marzo 2026, 07:59

La storia della Lucchese è un mosaico di gloria e resilienza che affonda le radici nel lontano 1905. Nata come Lucca Football Club, la società rossonera ha attraversato il Novecento con l’orgoglio della “Pantera”, simbolo di una città che non si arrende mai

domenica, 22 marzo 2026, 20:08

Altra importante vittoria che mantiene i biancorossi in prima posizione, allungando anche la super striscia positiva, la partita con lo Spezia (90-68) è stata una vera e propria prova di forza, giocata con serenità e consapevolezza delle loro capacità, ottenuta malgrado le importanti assenze di Barsanti e Pichi

sabato, 21 marzo 2026, 17:04

Dopo la difficilissima partita di Costone, il Basketball Club Lucca torna a giocare in casa ospitando lo Spezia Basket, una delle squadre più ostica in assoluto per i biancorossi: appuntamento al Palatagliate, domenica alle ore 18

martedì, 17 marzo 2026, 08:16

Ci sono squadre che restano nella memoria per le promozioni, per le coppe, per i grandi traguardi raggiunti. E poi ce ne sono altre che rimangono nel cuore dei tifosi: una delle squadre più belle e divertenti mai viste resta quella allenata da Giuliano Tagliasacchi