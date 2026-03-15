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Lucchese: la storia e il rilancio verso il calcio nazionale

mercoledì, 25 marzo 2026, 07:59

La storia della Lucchese è un mosaico di gloria e resilienza che affonda le radici nel lontano 1905. Nata come Lucca Football Club, la società rossonera ha attraversato il Novecento con l’orgoglio della “Pantera”, simbolo di una città che non si arrende mai. Il periodo più luminoso resta indubbiamente quello degli anni ’30 e ’40, quando, sotto la guida di tecnici leggendari come Erbstein, la Lucchese riuscì a militare stabilmente in Serie A, confrontandosi alla pari con le grandi metropoli del calcio italiano. Quegli anni hanno forgiato l’identità di una tifoseria viscerale, capace di riempire lo stadio Porta Elisa in ogni categoria.

Dopo i fasti della massima serie e l’epoca d’oro del “calcio totale” di Corrado Orrico negli anni ’90, il club ha vissuto decenni turbolenti. I successi sportivi, come la vittoria della Coppa Italia di Serie C del 1990, sono stati purtroppo controbilanciati da gravi instabilità finanziarie. Questo dualismo ha portato a diversi fallimenti societari, l’ultimo dei quali, avvenuto nel 2025, ha costretto la squadra a ripartire dai campi del dilettantismo regionale. È stata una ferita profonda per la città, che però ha saputo reagire stringendosi attorno ai nuovi colori per garantire un futuro alla propria tradizione.

Nel panorama del calcio scommesse oggi, l’attenzione si concentra spesso sui tornei più seguiti, ma i numeri della Lucchese meritano comunque uno sguardo attento. Le statistiche e le valutazioni tecniche evidenziano infatti una squadra superiore alla concorrenza, capace di mantenere equilibrio, continuità e grande affidabilità per tutta la stagione: 16 vittorie, 13 pareggi e zero ko.

Il presente parla infatti di una cavalcata trionfale. La Lucchese sta dominando il girone, dimostrando che la piazza non ha nulla a che vedere con i confini regionali. Il progetto della nuova proprietà ha dato stabilità a un ambiente provato, trasformando la delusione in determinazione. La squadra ha mantenuto un ritmo insostenibile per le avversarie, macinando punti e prestazioni che hanno riportato entusiasmo tra le mura storiche di Lucca, trasformando ogni trasferta in una vera e propria presenza massiccia di tifosi rossoneri.

Oggi, a sole tre giornate dal termine del campionato, il traguardo della promozione è ormai a un passo. Con un rassicurante vantaggio di otto punti sulla seconda in classifica, la Serie D è quasi una certezza matematica. Il ritorno verso un torneo di caratura nazionale rappresenta il primo tassello fondamentale per la risalita della Pantera verso il calcio che conta. La città si prepara a festeggiare, consapevole che questo successo è solo l’inizio di un percorso volto a restituire alla Lucchese il blasone e il rispetto che la sua storia centenaria merita.











