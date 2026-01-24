Criterium Podistico Toscano, 27 gare per un trofeo

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 29 gennaio 2026, 08:32

Pioggia, coriandoli, colpi di scena e un finale liberatorio sotto l'arcobaleno. Al Porta Elisa l'acqua bagna soltanto i vestiti, non le emozioni. Rare e intense, come non accadeva da tempo. La vittoria col Viareggio assomiglia a una sceneggiatura cinematografica. E il clima ha creato la scenografia perfetta

mercoledì, 28 gennaio 2026, 07:41

lunedì, 26 gennaio 2026, 07:59

Vittoria di misura dei biancorossi in trasferta che battono USE Empoli per 82 a 79 al termine di una partita che si è rivelata veramente difficile ma con il BCL che prosegue la sua striscia di risultati positivi

sabato, 24 gennaio 2026, 23:04

Seconda partita del girone di ritorno e per il BCL una trasferta da gita fuori porta, domenica 25 gennaio alle ore 18 scenderà in campo alla Palestra Lazzari di Empoli, una delle trasferte più corte in assoluto dopo quella di San Miniato contro un avversario ostico