Bcl, a Casale arriva una nuova vittoria

lunedì, 9 febbraio 2026, 07:46

Junior Casale Monferato – BCL

11/14 – 24/29 – 35/47 – 54/60

11/14 – 13/15 – 11/18 – 19/13

Casale : De Ros 5, Bertaina, Alberione 7, Galdiolo 14, Comin 2, Sirchia 3, Francione, Zangheri 6, Ruiu 2, Ravioli, Raiteri 3, Azzano 12. All. Degiovanni, ass. Ferrero

BCL: Landucci 2, Drocker 2, Donati ne, Dubois 18, Barsanti 3, Del Debbio 9, Vignali ne, Simonetti 8, Pierini ne, Pichi 12, Trentin 6, Cirrone ne. All. Olivieri, ass. Di Giambattista

Per il BCL al Palaferraris si aprono le danze senza uno dei suoi giocatori più attesi a Casale. Luca Valentini non scenderà sul parquet di un palazzetto che ricorda la sua genesi baskettara con enormi gigantografie dedicate ad altrettanti Valentini che hanno fatto la storia dello Junior Casale.La partita poi inizia e a sfruttare la prima palla è Simonetti che in avvio chiude un gioco da tre, dando di fatto il via al match. Il primo a farsi notare dei padroni di casa è proprio Zangheri l'ultimo arrivato a Casale, è un inizio di partita dove a lavorare di più sono le difese, 11/11 con un solo giro di cronometro prima della pausa da due minuti tra un quarto e l'altro, secondi che Simonetti sfrutta per realizzare tre punti e chiudere sull'11/14 il primo quarto.

Riparte Casale con Riui poi Del Debbio e Trentin su assist di Landucci segnano il 15/19 dopo due minuti di gioco. Casale vivo più che mai, Sirchia da tre e Galdiolo in schiacciata ribaltano per il 20/19 ai cinque minuti, è poi Pichi dalla distanza a ribaltare ancora e di nuovo Casale impatta sul 22/22 a tre dal riposo di un match caratterizzato dalle basse percentuali al tiro, a provare ad alzarle mettendo il naso avanti ci pensa Pichi dall'area, poi Barsanti da fuori per altri tre punti e sullo scadere Trentin da due per il 24/29 al riposo.

Di nuovo è il Casale a ripartire di gran carriera portandosi a meno uno dai biancorossi, a sistemare le cose ci provano Dubois e Landucci per il più 6 con tre minuti ancora sul cronometro, Casale però non sta a guardare e con Alberione e Galdiolo ricuciono al meno uno nuovamente. Pichi con 10 punti già a referto porta il BCL al più quattro, Dubois da fuori per il più sette ed ancora Dubois prima da sotto e poi dalla distanza sigla il più dodici.

L'ultimo quarto lo apre Dubois con due punti dalla media, poi come prevedibile Casale prova a farsi sotto rosicchiando punti, rimanendo comunque sul meno dieci con sette minuti davanti prima che si chiuda la partita. Dopo lo shock iniziale Casale ha ripreso a giocare, costringendo il BCL a difendersi e soprattutto bloccandolo in attacco tanto che in 5 minuti è riuscito a mettere a referto solo due punti. Il solito Pichi realizza punti importantissimi per provare ad arginare un Casale scatenato che a 180 secondi dal termine passa a condurre per il 54/53.

90 secondi ancora con il BCL in affanno, Trentin dai liberi consegna il più uno al BCL con sul cronometro 50 secondi e palla in mano ai padroni di casa, fallo su Dubois e uno su due per lui per il 54/56, un nuovo fallo, questa volta su Del debbio e per lui è un due su due per il 54/58 con 14 secondi ancora in ballo e rimessa del Casale in attacco, palla persa e Dubois lancia Del Debbio che chiude il match sul 54/60, una vittoria sofferta su un campo difficile contro un ostico Casale che permette al BCL di allungare la striscia di successi e rimanere ai vertici della classifica.