Bcl di nuovo in campo per battere Don Bosco Crocetta Torino

sabato, 21 febbraio 2026, 18:50

Il BCL di nuovo in campo dopo il turno di sosta spettante, lo fa tornando a giocare nel suo Palazzetto, tra il suo affezionatissimo pubblico.A scendere a Lucca saranno i torinesi del Don Bosco Crocetta Torino, incontrati lo scorso Novembre in un match che vide uscire il BCL vincente, con un grande margine, costruito con un ottimo terzo quarto che portò a chiudere la partita sul 55/88.

Va comunque detto che il Crocetta impressionò per la sua determinazione a lottare su tutte le palle e per la velocità dei suoi ragazzi, tutti quanti molto giovani e atletici che per la prima parte del match, dettero non pochi problemi alla difesa biancorossa, tanto che al riposo, il BCL aveva un precario più sette di vantaggio.

Del Don Bosco Crocetta Torino si misero in luce Villar e Cellino, giocatori che girano in doppia cifra da inizio campionato, ai quali si è aggiunto, un paio di settimane dopo la partita giocata contro il BCL, tale Perez Daniel Alexander, con i suoi 29 anni il più anziano del roster del Don Bosco, ma con al suo attivo una lunga militanza in categorie superiori, iniziata da giovanissimo, a soli 18 anni era in A2 e poi quasi dieci anni in B nazionale fino alla scorsa stagione; La sua media è di circa 14 punti a partita da quando è al Crocetta, con punte però da 24/25 punti, un giocatore molto importante, che ha permesso alla squadra di risalire la china, portandosi a ridosso di Legnaia, San Miniato, Use Empoli e Spezia. Una situazione che è fortemente cambiata rispetto all'andata, adesso il Don Bosco Crocetta è in striscia positiva dopo aver vinto i confronti con Casale, la Elah Genova e l'USE Empoli e questo grazie a Perez, un'arma in più che sommata a velocità e prestanza fisica potrebbe impensierire i biancorossi del BCL.

Il turno di riposo del BCL è servito tantissimo a recuperare forze ed energie e a ricompattarsi per affrontare le nuove sfide, ancora però Valentini non ha recuperato completamente e resta in forse la sua presenza alla partita di domani alle ore 18 al Palatagliate di Lucca. Il BCL farà a meno anche di Vignali, non essendo più da una settimana nella rosa dei giocatori disponibili per coach Olivieri, a causa della consensuale, tra società e atleta, rescissione del contratto che lo legava al BCL.

Per Olivieri sarà quindi una nuova ed importante sfida affrontare i torinesi, la pressione da prestazione comincia ad essere più pesante, con battistrada come la Vismederi Costone e soprattutto la Mens Sana Siena, commettere un errore potrebbe complicare il cammino del BCL arrivando al termine senza aver più avuto possibilità d'appello.

Una tensione che si percepisce anche dalle parole di Coach Olivieri "La partita di domenica è molto insidiosa. Crocetta ha una fisicità molto importante e nonostante la giovane età hanno un ventaglio tattico di soluzioni molto ampio soprattutto in difesa. Con l'innesto di Perez sono ancora più pericolosi in attacco. Villar è un giocatore di uno contro uno formidabile e anche il reparto lunghi è molto fisico e duttile. La chiave sarà il controllo dell'inerzia della gara facendo scelte giuste in attacco e in difesa. Valentini sta recuperando ma sarà molto poco probabile che farà parte della contesa. Abbiamo altri giocatori con qualche problemino ma nulla di preoccupante."

I soliti numero danno per favorita la truppa di Barsanti e compagni, ma come abbiamo sempre detto i numeri non sono dogmi, piuttosto sono fatti per essere smentiti. Le medie messe a confronto delle due squadre, fa pendere fortemente il piatto della bilancia verso il BCL.

Sono sette le partite casalinghe vinte e due quelle perse per i biancorossi, mentre sulla sponda del don Bosco si può contare una sola vittoria in trasferta e ben otto sconfitte, impietoso anche il conto dei punti fatti, 79,6 per il BCL contro i 68 degli ospiti, un po' meglio va per i punti subiti, per i ragazzi di Olivieri sono 72,8 di media e per i ragazzi di Maino, 76,8.

Arbitreranno l'incontro il sig. Deliallisi di Livorno, questa volta in veste di primo arbitro dopo aver fatto da secondo nelle partite con la Mens Sana e Arezzo e il sig. Pompei di Perugia che lanceranno la palla in aria alle 18:00 di Domenica 22 Marzo