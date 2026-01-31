Tennistavolo Lucca: pareggio in Serie A2 e conferme nelle serie regionali in un decimo turno di alti e bassi

Rubriche
mercoledì, 18 febbraio 2026, 08:16
Il decimo turno dei campionati a squadre del Tennistavolo Lucca si è concluso con un quadro di risultati eterogeneo che ha visto le formazioni rossonere impegnate in una serie di confronti tecnici di rilievo sia a livello nazionale che regionale.
In Serie A2, la squadra ha ottenuto un pareggio casalingo per 3-3 contro l’Asd TT Città di Siracusa, maturato grazie alla doppietta di Di Fiore e al punto di Ghosh, mentre le altre formazioni nazionali impegnate in casa hanno subito battute d'arresto contro l’USD Apuania Carrara, con la Serie B2 sconfitta per 2-5 (marcature di Pature e Bemi) e la Serie C1 che ha registrato il medesimo punteggio di 2-5 nonostante i due punti di Gherardi.
Il confronto con la società carrarese è proseguito negativamente anche in Serie C2 Regionale, dove Lucca ha ceduto in trasferta per 1-5 contro l’ASD Apuania Carrara TT B, con l’unico punto della bandiera firmato da Madrigali. In Serie D1 si sono registrati esiti opposti: la squadra A è uscita sconfitta dalla trasferta contro il TT Forte dei Marmi 2008 per 1-6, con punto di Ercolini D., mentre la squadra B ha ottenuto una solida vittoria casalinga per 6-1 sul Ciatt Firenze A, costruita sulle doppiette di Ciacchini e Ragghianti e sui singoli di Ricci e Amabile. Per quanto concerne la Serie D2, a fronte del turno di riposo osservato dalla formazione B, si sono verificate le sconfitte interne della squadra A (3-4 contro DLF Viareggio C, con due punti di Mori e uno di Ercolini M.) e quelle esterne delle squadre C (2-5 contro TT Valdera A, marcature di Viani e Cabib) e D (2-5 contro Ciatt Prato, con punti di Chicca e Nieri).
Infine, il settore D3 ha garantito i risultati più netti della giornata con due successi casalinghi contro le formazioni del Bernini TT Livorno: il gruppo A si è imposto per 5-2 grazie al doppio Casale/Barsotti, alla doppietta di Casale e ai punti di Barsotti e Caroli, mentre il gruppo B ha chiuso con un perentorio 7-0 frutto del doppio Del Greco/Martinucci, delle doppiette di Quattriglia e Donisi e delle vittorie di Del Greco e Martinucci.
sabato, 14 febbraio 2026, 14:19
Una pausa che i biancorossi useranno per recuperare forze, energia e far riassorbire ai suoi giocatori i postumi di tante battaglie fatte, per tornare in perfetta forma il 22 febbraio alle 18 quando ospiterà sul parquet del Palazzetto dello sport di Lucca il Don Bosco Crocetta Torino
lunedì, 9 febbraio 2026, 07:46
I biancorossi chiudono il match sul 54/60, una vittoria sofferta su un campo difficile contro un ostico Casale che permette al BCL di allungare la striscia di successi e rimanere ai vertici della classifica. Dubois e Pichi in doppia cifra
domenica, 1 febbraio 2026, 21:57
La giornata dedicata alla Croce Verde di Lucca si chiude con una bella vittoria del BCL, utile al campionato e a riscattare l'amara sconfitta dell'andata: con Elah Genova finisce 80 a 62. Drocker Trentin e Del Debbio in doppia cifra
sabato, 31 gennaio 2026, 22:30
Dopo le fatiche di Empoli il BCL si è subito rimesso al lavoro per preparare l'incontro casalingo con la Elah Acquario di Genova, la prima squadra ad infliggere una sconfitta al BCL che ancora oggi brucia e non poco: palla a due alle ore 18 di domenica al Palatagliate