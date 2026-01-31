Rubriche



Tennistavolo Lucca: pareggio in Serie A2 e conferme nelle serie regionali in un decimo turno di alti e bassi

mercoledì, 18 febbraio 2026, 08:16

Il decimo turno dei campionati a squadre del Tennistavolo Lucca si è concluso con un quadro di risultati eterogeneo che ha visto le formazioni rossonere impegnate in una serie di confronti tecnici di rilievo sia a livello nazionale che regionale.

In Serie A2, la squadra ha ottenuto un pareggio casalingo per 3-3 contro l’Asd TT Città di Siracusa, maturato grazie alla doppietta di Di Fiore e al punto di Ghosh, mentre le altre formazioni nazionali impegnate in casa hanno subito battute d'arresto contro l’USD Apuania Carrara, con la Serie B2 sconfitta per 2-5 (marcature di Pature e Bemi) e la Serie C1 che ha registrato il medesimo punteggio di 2-5 nonostante i due punti di Gherardi.

Il confronto con la società carrarese è proseguito negativamente anche in Serie C2 Regionale, dove Lucca ha ceduto in trasferta per 1-5 contro l’ASD Apuania Carrara TT B, con l’unico punto della bandiera firmato da Madrigali. In Serie D1 si sono registrati esiti opposti: la squadra A è uscita sconfitta dalla trasferta contro il TT Forte dei Marmi 2008 per 1-6, con punto di Ercolini D., mentre la squadra B ha ottenuto una solida vittoria casalinga per 6-1 sul Ciatt Firenze A, costruita sulle doppiette di Ciacchini e Ragghianti e sui singoli di Ricci e Amabile. Per quanto concerne la Serie D2, a fronte del turno di riposo osservato dalla formazione B, si sono verificate le sconfitte interne della squadra A (3-4 contro DLF Viareggio C, con due punti di Mori e uno di Ercolini M.) e quelle esterne delle squadre C (2-5 contro TT Valdera A, marcature di Viani e Cabib) e D (2-5 contro Ciatt Prato, con punti di Chicca e Nieri).

Infine, il settore D3 ha garantito i risultati più netti della giornata con due successi casalinghi contro le formazioni del Bernini TT Livorno: il gruppo A si è imposto per 5-2 grazie al doppio Casale/Barsotti, alla doppietta di Casale e ai punti di Barsotti e Caroli, mentre il gruppo B ha chiuso con un perentorio 7-0 frutto del doppio Del Greco/Martinucci, delle doppiette di Quattriglia e Donisi e delle vittorie di Del Greco e Martinucci.











