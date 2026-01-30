Rubriche



Turno di riposo per il Bcl

sabato, 14 febbraio 2026, 14:19

Turno di riposo per il Basketball Club Lucca, mentre le altre squadre si giocheranno la 20° giornata di campionato. Una pausa che il BCL userà a pieno per recuperare forze, energia e far riassorbire ai suoi giocatori i postumi di tante battaglie fatte, per tornare in perfetta forma il 22 febbraio alle 18 quando ospiterà sul parquet del Palazzetto dello sport di Lucca il Don Bosco Crocetta Torino

Una pausa che serve anche a fare il punto della situazione e dare uno sguardo indietro a quanto fatto, in cerca di errori e tattiche di gioco da rivedere e correggere, perché dalla prossima partita in poi non ci saranno più soste, sarà una volata da fare quasi in apnea con solo qualche giorno di riposo in occasione della Pasqua.

L'andata è stata caratterizzata da tre sconfitte, la prima con la Elah Acquario di Genova, ampiamente riscattata nel ritorno, poi ci fu la sconfitta con Cecina, prossima avversaria del BCL ed infine la sconfitta più amara, quella con la Mens Sana, maturata inaspettatamente al termine di una grande partita del BCL.

Il conto è comunque decisamente positivo, sono infatti 11 le vittorie ottenute nel girone di andata e sono ad oggi 8 le vittorie infilate da Olivieri e i suoi ragazzi consecutivamente, un record che inizia a diventare sempre più duro da mantenere, soprattutto tenendo conto, come si è potuto vedere nelle ultime giornate di campionato, che anche le squadre di bassa classifica si sono rinforzater inserendo nei loro roster giocatori di qualità e soprattutto si è potuto vedere come abbiano fatto tesoro delle sconfitte subite, riuscendo in questa fase del campionato a tenere sulla corda le squadre di vertice.

Ne sono state la riprova, la partita con Arezzo, la trasferta ad Empoli e per ultima la partita con lo Junior Casale Monferrato, tutte vittorie con margini minimi e lottate fino alla fine, con squadre che occupano la 13°, la 10° e la 12° posizione di classifica. L'imperativo da qui in avanti è fare meglio e pragmaticamente, fare meglio può significare solamente, non perdere una sola partita fino alla fine.

Non possono esserci scivoloni, la corsa per il primato è ad oggi a tre squadre, la Mens Sana, una squadra tostissima che non molla un solo centimetro con due sole sconfitte, il BCL con tre sconfitte e a ruota la Vismederi Costone che è caduta quattro volte.

L'attuale classifica vede appaiate Mens Sana e BCL a 30 Punti, ma i senesi hanno una partita in meno rispetto ai biancorossi che recuperano domenica 15 Febbraio, giocando la 20 giornata di campionato, mentre il BCL sarà fermo.

Occhi quindi puntati su cosa accadrà sui vari campi, i senesi della Mens Sana giocheranno in casa ospitando i penultimi in classifica, il Gran Torino Basket Draft e l'altra senese, il Costone, avrà una partita un po' più complessa da affrontare, anche loro saranno in casa ed ospiteranno l'Arezzo che in questo momento non è tra i più malleabili.

Tutto è quindi sempre in alto mare, di certo però si annuncia un finale di campionato molto avvincente e che con molta probabilità si deciderà tutto quanto al fotofinish con il BCL che cercherà, almeno queste le intenzioni di Olivieri di essere protagonista fino alla fine.