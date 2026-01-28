Rubriche



Vittoria netta per il Bcl

domenica, 1 febbraio 2026, 21:57

BCL – ELAH ACQUARIO DI GENOVA

33/6 – 49/18 – 69/42 – 82/64

33/6 – 16/12 – 20/24 – 13/22

BCL: Landucci 3, Drocker 11, Donati 5, Dubois 8, Barsanti 6, Simonetti 4, Del Debbio 16, Vignali 2, Pierini 5 , Pichi 3, Trentin 19, Cirrone. All. Olivieri, ass. Di Giambattista

Elah Genova: Cavallaro, Venga 4, Ferri, Alberghini 5, Brescianini 25, Biaggini 17, Caversazio, Pintus, Zini 7, La Marca 2, Petrovic 4, Fantino. All.Comuzzo, ass, Razzetti

Palla scodellata in aria e possesso per il BCL e primi due punti firmati da Dubois, ed è di nuovo lui che replica per altre due incursioni nel pitturato e 4 punti da aggiungere.

Drocker da due e Landucci da tre portano la squadra sul 13/2 facendo scattare il primo time out della panchina ospite, è un BCL estremamente cinico, Trentin la mette da tre e poco dopo è Pichi l'autore di una nuova tripla, a tre e quaranta dalla prima pausa il tabellone dice che il BCL ha 23 punti e gli ospiti 4. Minuti che il BCL sfrutta a pieno, martellando il canestro dei genovesi, fino a chiudere il primo quarto sul 33/6

Secondo quarto sulla falsa riga del primo, con gli ospiti che provano a farsi sentire, mettendo a referto 12 punti contro i 42 dei biancorossi, in un match che gira quasi a senso unico e permette ad Olivieri di far macinare minuti a Vigna e Pierini già da qualche tempo lontani dal parquet agonistico.In campo anche Donati, ma come recita l'enunciato per le addizioni, ovvero cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia, 49/18 il finale al riposo lungo

Secondo tempo con la Elah Acquario di Genova che rientra in campo con maggiore grinta, tanto da realizzare in 5 minuti il totale dei punti messi a referto nei due periodi precedenti, Drocker, Vignali, Del Debbio, Landucci e Barsanti vanno a segno fino a chiudere il terzo periodo sul 69/42, con il quarto periodo, però vinto dagli ospiti che approfittano di un fisiologico calo dopo aver condotto per oltre 20 minuti sopra le 30 lunghezze.Ultimo quarto con la Elah Genova che è sempre più presente nell'area biancorossa nel tentativo di accorciare le distanze per arrivare ad un quasi impossibile finale da punto a punto.

Pierini rientrato in campo si fa subito vedere pe due punti e un 76/51 a cinque minuti dal termine del match.E' un finale che sta cambiando fisionomia alla partita, i ragazzi di Olivieri hanno perso lo smalto iniziale e gli ospiti non si fanno scrupoli e ne approfittano per recuperare punti, ma il cronometro non lascia scampo, un solo giro di orologio e il match si chiuderà con la vittoria del BCL, 80/62 il punteggio con 30 secondi di gioco, giusto il tempo per Donati di mettere due punti per fissare il finale sul 82/64.

La giornata dedicata alla Croce Verde di Lucca si chiude con una bella vittoria del BCL, utile al campionato e a riscattare l'amara sconfitta dell'andata.