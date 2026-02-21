Rubriche



Bcl, a Cecina arriva una nuova vittoria

domenica, 1 marzo 2026, 20:14

Verodoll Tuscopharm Cecina – Basketball Club Lucca

14/20 – 29/35 – 45/62 – 65/73

14/20 – 15/15 – 16/27 – 20/11

Verodoll Tuscopharm: Parietti 2, Sabotig 7, Pistolesi 2, Barbotti 17, Bruci, Saccaggi 8, Bruni 8, Turini 6, Pistolesi 15, Vergottini ne, Lancioni. All. Da Prato, ass. Cecconi

BCL: Landucci, Valentini, Drocker 15, Donati ne, Barsanti, Simonetti 5, Del Debbio 10, Pierini 8, Pichi 6, Trentin 16, Cirrone ne. All. Olivieri, ass. Di Giambattista

Possesso biancorosso, palla a Pichi, ma il ferro respinge, contropiede dei padroni di casa e primi tre punti per Turini, poi un tiro libero per un break da 4/0, la risposta arriva da Del debbio con una tripla, poi è la volta di Trentin per il 4/5 di una partita iniziata con ritmi molto sostenuti. Primi cinque minuti spettacolari, con grande sfoggio delle doti balistiche delle due squadre, in perfetto stile "run & gun" per la gioia del pubblico presente. Una difesa forte e la precisione in attacco permette al BCL di tenere i padroni di casa nella loro metà campo, andando a chiudere il primo quarto sul 14/20

Secondo quarto che inizia con i padroni di casa che spingono per provare a prendere le redini del match, ma un piacevolmente ritrovato Pierini stoppa gli entusiasmi della Verodoll, prima dall'area e poi dallo smile, Simonetti poi ci mette del suo siglando il 21/27 a sei minuti dal riposo. Da Prato rimette in campo Bruni, regista indiscusso del Cecina, è grazie a lui che ricuciono fino al meno uno con poco più di tre minuti ancora sul cronometro, prima che le squadre vadano negli spogliatoi. E' sempre Bruni, questa volta dalla lunetta a regalare il secondo vantaggio alla squadra, con un parziale di quarto di 14/7.Due punti alla causa biancorossa arrivano dai liberi realizzati da Drocker per il nuovo vantaggio, altri quattro li porta Trentin e sulla sirena Drocker da sotto fissa il punteggio sul 29/35 all'intervallo.

Il match riprende con ill BCL ancora sugli scudi con tre bombe, firmate da Drocker, Trentin e Pichi due punti li mette di nuovo Trentin, poi ad esibirsi è Dubois per il 35/49. Il gioco del terzo quarto è meno spumeggiante, è più frazionato, le difese sono chiamate ad interventi più decisi e i fischi arbitrali diventano frequenti.

Un plateale antisportivo manda in lunetta Trentin per un due su due, mentre Da Prato prova a giocare di nuovo la carta Bruni per frenare il BCL e recuperare punti. Tre giri sul cronometro con Bruni in lunetta per due punti da aggiungere al referto, Trentin restituisce la cortesia, ma il Cecina è di nuovo in lunetta con Bruni che non sbaglia ed incassa altri due punti e questa volta è Pichi a restituire la cortesia con un canestro da fuori area per 45/62 alla terza sirena.

Ultimi dieci minuti di un match che il BCL ha sempre avuto in controllo, e il solito Bruni dopo appena 8 secondi si guadagna i primi due punti, nuovamente dalla lunetta, dopo i padroni di casa è la volta del BCL ad usufruire della lunetta con Dubois per un due su due, altro fallo, questa volta su Pierini e anche lui incassa due importanti punti.

A sei dal termine gli animi si accendono, un fallo antisportivo di Barsanti gli costa l'abbandono del campo anzitempo. Cecina molto spesso diventa pericoloso nell'ultima frazione di gioco, in diverse occasioni è riuscito a portare a casa il risultato grazie ad un performance di livello nei minuti finali

Tra falli e rimesse sul cronometro restano 200 secondi con il BCL nel tentativo di ribaltare il risultato dell'andata, 58/73 sul tabellone e meno di tre minuti al termine, minuti troppo frammentati per riuscire a costruire qualcosa, la partita va in archivio con la netta vittoria del BCL che chiude sul 65/73, mantenendo salda la sua seconda posizione in classifica e portando a quattro punti la distanza che la separa dalla Verodoll Tuscopharma Cecina.