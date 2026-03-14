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Bcl, ancora una vittoria che conserva il primato

domenica, 22 marzo 2026, 20:08

BCL – Spezia Basket

30/19 – 54/37 – 75/55 – 90/68

30/19 – 24/18 – 14/15 – 15/13

BCL: Landucci 7, Valentini 13, Drocker 14, Dubois 19, Barsanti ne, Simonetti 5, Del Debbio 11, Pierini 10, Maltagliati, Trentin 11, Cirrone . All.Olivieri, ass. Di Giambattista, Sodini

Spezia Basket: Lamperi 2, Pedroni 8, Ramirez 8, Calabrese 6, Sabbadini ne, Pesenato 15, Deri 5, Petrushevski 6, Gulini 11, Cellerini 7. All. Ricci, ass. Toffi

Palla scodellata dal Sig, Marinaro e primo infruttuoso possesso per gli ospiti, replica a stretto giro di posta Drocker da tre, gli fa eco Trentin per altri tre punti, poi ancora Trentin da sotto per l'8/0 che obbliga Ricci a richiamare in panchina i suoi ragazzi per il primo time out della partita. L'uscita dai blocca porta cinque punti allo spezia, ma Trentin e Dubois replicano con altri quattro punti. In una partita iniziata in modo decisamente vibrante, fatta di velocissime transizioni che portano dopo sei minuti il BCL sul 19/11. E' un BCL che pur senza Pichi e Barsanti è in pieno controllo del match andando a chiudere il primo quarto con un sostanzioso più undici, grazie anche ad un monumentale Drocker con un personale di 10 punti al primo referto.

Alla ripresa del gioco Valentini rompe da subito gli indugi realizzando un break da 7/0 facendo decollare il BCL, arrivano poi altri punti importanti da Pierini Del Debbio e Simonetti per il 43/24 dopo neanche 4 minuti di gioco. Gli ospiti provano a chiudere le maglie della difesa per arginare il BCL riuscendo in questa fase a tenerne il passo, 9 i punti realizzati dai biancorossi e 8 per gli ospiti che riescono a sfruttare la posizione di bonus dei ragazzi di Olivieri, ricucendo dal meno 23 al meno 17 al termine della seconda frazione di gioco.

La ripresa vede come spesso accade la squadra andata al riposo sotto nel punteggio, reagire energicamente realizzando un primo parziale di 3/6, ma se pur con qualche difficoltà il BCL riesce a tenere la sfuriata spezzina mantenendo sempre un buon margine. A quattro alla terza sirena nel momento più difficile del match, il tabellone recita 62/48. A riportare in ritmo la squadra ci pensano Dubois, Del Debbio e Drocker per il nuovo più 20 a meno di un minuto dalla sirena, due punti ancora per il BCL portano la firma di Pierini, mentre il sigillo al terzo quarto lo mette Dubois dai liberi per il 75/55

Apre l'ultima frazione di gioco Pierini, il BCL è in campo senza Trentin e Del Debbio, in panchina, con sulle spalle 4 falli ciascuno, pronti però a rientrare al momento più opportuno. Lo Spezia rosicchia un paio di punti ai biancorossi, ma non sembra riuscire ad incidere sulla partita in modo determinante, mentre il tempo sul cronometro scorre a tutto vantaggio del BCL.A cinque dal termine il BCL è di nuovo entrato in bonus mandando in lunetta gli ospiti per due su due, ma ancora una volta a rintuzzare gli assalti dei liguri ci pensano Dubois, Valentini e Pierini per il più 23 con tre giri ancora sul cronometro.

E' un finale tutto biancorosso, e Olivieri ne approfitta per mandare in campo tutta la panchina più giovane con Cirrone e Maltagliati, quando sul tabellone si legge un perentorio 90/63 con poco più di una manciata di secondi ancora, prima che gli arbitri chiudano la partita. Per il BCL è un'altra importante vittoria che lo mantiene in prima posizione, allungando anche la super striscia positiva, la partita con lo Spezia è stata una vera e propria prova di forza, giocata con serenità e consapevolezza delle loro capacità, ottenuta malgrado le importanti assenze di Barsanti e Pichi.