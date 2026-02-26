Rubriche



Bcl, gli esami non finiscono mai

sabato, 7 marzo 2026, 16:08

Dopo la grande partita conclusasi con successo sul parquet di Cecina, il BCL torna a giocare in casa per un'altra importante sfida. Al Palatagliate, domenica 8 marzo arriverà Le Patrie Etrusca Basket, o San Miniato per chiamarli con il nome più conosciuto: sarà l'ennesima sfida che si ripete, sarà una partita giocata alla stregua di una finale, come ormai lo sono diventate e lo saranno le prossime partite in calendario.

Se da una parte la lotta per la testa della classifica sembra ormai un affare a tre, BCL, Vismederi Costone e Mens Sana e salvo scossoni saranno queste tre squadre a giocarsela fino all'ultima di campionato, molto meno certa è la situazione dalla quarta posizione, fino a raggiungere la decima ed ancora più ingarbugliata la parte bassa della classifica.

Tutta questa incertezza per gran parte delle squadre, in una fase ormai definibile come finale del campionato, porta le varie franchigie, ad avere la consapevolezza che una sconfitta potrebbe costare, dalla qualificazione, a giocarsi i play-out, di conseguenza ogni volta che scenderanno in campo, lo faranno con un tale livello di intensità e determinazione da riuscire a mettere in difficoltà chiunque

Attualmente i sanminiatesi occupano la settima posizione, ma hanno il fiato sul collo dello Spezia Basket e subito a ruota l'USE Empoli e poco più dietro, l'Olimpia Legnaia e il Don Bosco Crocetta, una posizione raggiunta grazie alla fase positiva che stanno avendo, la recente vittoria sulla Virtus Siena con un più 19, vicinissimi a ribaltare il meno 20 dell'andata e le ultime due importanti vittorie li hanno riportati in alto, aumentando a livelli esponenziali l'autostima e la consapevolezza di poter riuscire a conquistare une degli otto posti disponibili per la seconda parte del campionato.

Clima sereno, ma guardingo quello che si respira nel BCL, i ragazzi di Olivieri hanno raggiunto con la vittoria sulla Verodol Tuscopharm Cecina, il decimo successo consecutivo, un traguardo importante che gli ha permesso di non mollare un solo centimetro nei confronti delle senesi con le quali, da inizio campionato, divide l'alta classifica.

Meno sereni sono stati gli allenamenti, ancora una volta rallentati dagli obbligati recuperi ai quali alcuni giocatori hanno dovuto sottoporsi a causa di qualche postumo del dopo partita con Cecina, ma comunque tutti concentrati sul come affrontare i vari Capozio, Bellachioma, Cravero, Lonati e compagni.

Un insieme di cose che in parte possono dare preoccupazioni che ben sintetizza Olivieri "San Miniato è in un momento di crescita. Non deve ingannare la posizione in classifica, hanno fatto parecchi cambiamenti nel roster e fino ad oggi hanno dovuto fare a meno di Ndour che è fondamentale per il loro gioco. Con il ritorno di Lovato hanno trovato nuove soluzioni offensive che gli permettono di essere molto più pericolosi. Dobbiamo essere bravi ad attaccare bene la loro difesa aggressiva e che usa parecchi raddoppi e cambi sistematici. Abbiamo avuto una settimana complicata di allenamenti in quanto abbiamo dovuto gestire dei piccoli infortuni in parecchi giocatori. Siamo carichi per continuare a fare una prestazione importante davanti ai nostri cari tifosi."

I numeri raccontano di un BCL al secondo posto e Le Patrie Etrusca al settimo, ma per dare peso alle posizioni, i punti del BCL sono 34, mentre quelli dell'Etrusca sono 20. Otto vinte e due perse in casa per Barsanti e compagni, contro le due vinte in trasferta e le otto perse dai rossobianchi di San Miniato. Per il BCL sono 80,3 la media dei punti segnati e 71,9 quella dei subiti, decisamente più bassa la media dei punti fatti per Le Patrie Etrusca Basket che si fermano a 69.6, più alta invece quella dei punti presi che arriva a 75,3. Divari importanti in termini assoluti, ma non sufficienti per decretare anzitempo la vittoria della squadra favorita dai numeri. Palla a due domenica 8 marzo alle ore 18n e arbitreranno l'incontro i Sig. Pampaloni di Arezzo e il Sig. Collet di Siena

L'8 marzo oltre che la 23° giornata di campionato è anche la festa delle donne e per omaggiarle nel migliore dei modi, il BCL ha pensato di riservare loro, l'ingresso gratuito al Palasport per la partita BCL - Le Patrie Etrusca Basket, durante l'intervallo poi ci sarà ancora un omaggio al femminile, facendo salire sul parquet la squadra delle Mura Spring, attualmente seconde in classifica e lanciate alla conquista della serie A2 femminile.