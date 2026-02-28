Rubriche



Bcl, la marcia continua

lunedì, 9 marzo 2026, 07:51

Basketball Club Lucca – Le Patrie Etrusca Basket

15/22 – 31/34 – 55/54 – 77/68

15/22 – 16/12 – 24/20 – 22/14

BCL: Landucci 5, Valentini 2, Drocker 20, Donati ne, Dubois 8, Barsanti, Simonetti 6, Del Debbio 24, Pierini, Pichi 8, Trentin 4, Cirrone ne. All.Olivieri, ass. Di Giambattista.

Le Patrie Etrusca: Ermelani 7, Zaccagna 13, Camara, Bellachioma 16, Mele, Scardigli 14, Iacopini ne, Capozio 6, Granchi 3, Baldares ne, Cravero 9, Lovato. All. Martelloni, ass. Menconi.

Pichi sulla palla a due per il primo possesso, palla poi che arriva a Trentin per i due punti che sbloccano il counter. I primi minuti del match sono tutti per il BCL che ha iniziato in modo decisamente aggressivo, andando a canestro dall'area e sfoderando una difesa molto dura, 13/8 dopo sei minuti di gioco con gli ospiti che si sono affidati ai tiri da fuori per restare incollati ai biancorossi.

Con il passare dei minuti gli ospiti cominciano a prendere confidenza con i canestri tanto da arrivare ad impattare a due dal termine e a passare in vantaggio ancora con una tripla, quattro su otto le loro realizzazioni contro una sola su cinque per il BCL e un 13/22 a meno di un minuto alla sirena, poi Drocker dai liberi recupera due punti preziosi per chiudere la prima frazione di gioco sul 15/22.

BCL sotto pressione, Le Patrie Etrusca colpiscono ancora da tre con Capozio, Granchi e soprattutto con Zaccagna, per il BCL Pichi accorcia al 23/28, concedendo fino a quel momento solo sei punti agli avversari. I ragazzi di Olivieri danno l'impressione di essersi scrollati di dosso il momento no.

A quattro dal riposo Landucci mette altri tre punti e Dubois da sotto altri due per il pareggio, 28/28, poi Del Debbio dai liberi per altri due punti, la risposta arriva da Bellachioma ancora da tre per il 30/31, Trentin impatta ancora e Cravero da tre riporta avanti Le Patrie Etrusca. BCL che tiene grazie alle buone percentuali da due, ma è un'impresa ardua rispondere alle alte percentuali da tre che gli ospiti hanno.

La ripresa la firma Bellachioma da tre poi la sottoscrive Cravero da due, il BCL deve far trascorrere tre minuti prima di realizzare i primi due punti del terzo quarto con Drocker. 33/45 con sei minuti davanti e un nuovo muro da scalare, Del Debbio chiude un gioco da quattro, Dubois recupera un punto dai liberi, ma Bellachioma battezza ancora il canestro con l'ennesima tripla.

Drocker prova a prendersi la squadra sulle spalle, prima da sotto per due pesantissimi punti, poi con una tripla e ancora da sotto per il 46/48 con tre giri sul cronometro alla terza sirena, poi un fallo manda Del Debbio in lunetta per il 49/50 in una fase di gioco molto ma molto concitata, dove Drocker sembra però essere a suo agio chiudendo la terza frazione di gioco con una tripla e il 55/54.

L'ultimo quarto lo apre Landucci con due su due dalla lunetta, mentre Cravero dai liberi porta le Patrie Etrusca avanti dalla lunetta, Del Debbio risponde da tre e trova in Dubois un valente imitatore per il 63/58 con sette minuti sul cronometro. Il BCL sembra aver ripreso in mano la partita, ma non abbastanza per rilassarsi, i ragazzi di Martelloni restano pericolosissimi, anche se le loro percentuali da tre sono calate.

Quello dei biancorossi è un lavoro certosino, controllo del campo, difesa, due punti, a volte anche uno dai liberi, una match difficile, che costruisce a suon di piccoli passi che li portanoi a condurre per 70/64 a 120 secondi dal termine, un'eternità che Drocker però accorcia chiudendo un gioco da tre aumentando il vantaggio sugli ospiti, poi è la volta di Simonetti per il più 10 a 72 secondi dalla sirena.

Troppo pochi per Le Patrie Etrusca Basket che devono abdicare ad un BCL concreto che ha saputo tenere duro nei momenti più difficili del match, recuperando per due volte gap importanti per poi nell'ultima frazione alzare il ritmo fino a chiudere sul 73/64 portandosi a 36 punti, dividendo la prima posizione con la Mens Sana e la Vismederi Costone.