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Bcl, sfida a Costone

venerdì, 13 marzo 2026, 16:27

Niente scuse, niente tentennamenti, niente dubbi, niente di niente, adesso c'è solo da spingere al massimo e dare il 120%. Con la partita di sabato 14 marzo inizia la fase più cruciale di tutto quanto il campionato, il BCL inizia con una trasferta in terra senese per giocarsela con la Vismederi Costone, un vero e proprio squadrone che insieme alla Mens Sana e al BCL ha monopolizzato la vetta della classifica, poi riceverà in casa un rinato e pericoloso Spezia e poi dovrà tornare nuovamente a Siena per giocarsi il ritorno con la Mens Sana.

Se l'incognita del risultato finale è presente con le squadre di bassa classifica è invece esasperata all'ennesima potenza quando si deve incontrare una squadra di vertice.

Attualmente Costone e BCL occupano la terza e la seconda stessa piazzola della classifica a pari punti, ma i senesi non hanno ancora usufruito del loro turno di sosta, quindi sono si a pari punti, ma con una partita giocata in più

Il Costone esce da quattro vittorie consecutive e l'ultima sconfitta è stata contro la Virtus Siena, mentre i ragazzi di Olivieri hanno infilato ben undici successi consecutivi.

Una differenza importante, ma che non sminuisce assolutamente il valore dei senesi, anzi essere inciampati e aver saputo rialzarsi ed essere ad una manciata di partite alla fine del campionato in lotta per la testa della classifica dimostra tutta la forza della squadra allenata da coach Belletti.

Sono molti i punti di forza della Vismederi Costone, tra i quali spiccano Masciarelli con quasi 14 di media idem per Nasello e per Bellabio poco distante dalle loro medie

Per il BCL è stata ancora una settimana complicata, buona parte della squadra ha dovuto barattare il regolare allenamento con una giornata di riposo in più: Ad alzare l'asticella delle difficoltà si è aggiunto un problema fisico al capitano, obbligandolo ad un più lungo riposo tanto da dover saltare la trasferta di Siena.

Con l'avvicinarsi delle partite più dure e decisive, stress e pressione aumentano vertiginosamente e sarà compito di Olivieri dare i giusti input per affrontare il match.

"La partita di sabato ha un peso specifico importante per la classifica. Costone è una squadra di indubbio valore con giocatori importanti per la categoria come Nasello e Masciarelli che sono capaci di grandi giocate. Ballabio, Zocca e Rosso completano un quintetto molto prestante dal punto di vista tecnico e fisico. Noi arriviamo a questa sfida dopo una settimana dove abbiamo dovuto gestire qualche acciacco e purtroppo dovremo fare a meno di capitan Barsanti per un problema alla fascia plantare del piede. Il resto del roster sarà a disposizione. Siamo chiamati a fare una prestazione di rilievo su un campo molto difficile. Ci faremo trovare pronti."

Dieci vittorie ed una sconfitta per il Costone nelle partite casalinghe, 9 vinte e una sconfitta in trasferta per il BCL. 72,6 i punti segnati in casa dai senesi e 61.7 quelli subiti, contro gli 83,1 fatti e i 69 subiti del BCL, un confronto alla pari che comunque il BCL giocherà con superiorità psicologica, avendo vinto all'andata per 94/68. Palla a due alle ore 21 di sabato 14 Marzo al Palazzetto Orlandi, arbitreranno l'incontro il Sig. Rossetti di Livorno e il Sig. Cirenei di Pisa