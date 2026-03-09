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Il Bcl sbanca Siena

domenica, 15 marzo 2026, 09:46

Vismederi Costone Siena – Basketball Club Lucca

14/22 – 30/32 – 50/44 – 63/63 – 69/72

14/22 – 16/12 – 20/10 – 13/19 – 6/9

Vismederi Costone: Masciarelli 7, Zocca 10, Massari ne, Nasello 16, Paoli F , Paoli M. 10 , Zenelli 8 , Piattelli ne , Nannipieri3 , Ballabio 11, Rosso 4. All.Belletti, ass.Franceschini

BCL: Landucci, Valentini 13, Drocker 14, Donati ne, Dubois 17, Barsanti ne, Simonetti 2, Del Debbio 10, Pierini 2, Pichi, Trentin 14, Cirrone ne. All. Olivieri, ass. Di Giambattista, ass. Sodini

Palla a due conquistata dal BCL che si spinge in attacco guadagnando i primi due punti con Trentin dai liberi, Costone prova a rispondere, ma il BCL non si fa sorprendere e riparte in transizione con Valentini che realizza da sotto, poi è la volta di Drocker prima dall'area e poi da fuori per altri cinque punti e poi ancora Dubois per il 2/12 ai cinque minuti del primo quarto.

Time out propedeutico per I padroni di casa che al rientro in campo riescono ad andare a canestro con Nasello: Coach Franceschini prova a giocare la carta dei cambi, per trovare il modo di arginare il BCL, raggiungendo il 10/20 a poco più di un minuto dalla chiusura del prima quarto, con i padroni di casa che pare abbiano trovato la quadratura del cerchio realizzando altri quattro punti per chiudere sul 14/22.

Secondo periodo aperto da Dubois di una partita che si è accesa, come spesso accade nelle partite di vertice quando il campionato infila il dirizzone dell'arrivo.A sette dal termine, un problema con il tavolo stoppa il match per diversi minuti, con i giocatori fermi nella metà campo biancorossa, in attesa che gli UDC e arbitri risolvano il problema. Il match riprende con Valentini che mette una tripla, alla quale risponde Ballabio da due per il 18/27, ma è pronto Dubois a rispondere ancora da tre.Un Bcl in bonus regale liberi al Costone ricucendo al meno sette a tre minuti dal riposo, bonus che la Vismederi Costone sfrutta per ricucire di nuovo al meno sette, poi con Paoli infilano la prima tripla della serata per il 28/33 con 14 secondi sul cronometro con Trentin sui liberi per uno su due, poi chiude Rosso sul 30/34

Ad aprire la terza frazione è Masciarelli con un canestro da fuori per il meno uno, con Costone sui liberi per due su due, portando la Vismederi Costone per la prima volta in vantaggio per il 35/34. Biancorossi ancora tutti quanti protratti in avanti ma a secco di canestri, mentre i padroni di casa di nuovo sui liberi provano ad allungare. Zocca da due risponde a Drocker e Trentin poi Ballabio a segno per il 41/38 per il BCL è una fase difficile, il ferro respinge sistematicamente ogni finalizzazione, mentre i padroni di casa riescono con abbastanza facilità a fare punti

Dubois accorcia e Simonetti pareggia sul 43/43 a due dalla sirena, Zocca risponde da tre con Dubois che va in lunetta per uno su tre in un match che sta diventando sempre più nervoso con il Costone che raggiunge il più sei alla terza sirena.

Del Debbio apre l'ultimo quarto di gioco con quattro punti, una tripla e un libero che vale il meno due ed è ancora Zocca a rispondere da tre.57/51 con sei minuti buoni sul cronometro e un BCL che si affida a Del Debbio per altri tre punti, ma davanti c'è un Costone che non molla e risponde punto su punto, 59/54 ai cinque minuti, un meno cinque non impossibile da recuperare, ma difficile.

Tre minuti al termine, tantissimi, ma la situazione di bonus ha permesso al Costone di mettere in cascina nell'ultimo minuto ben sei punti, Valentini accorcia al meno quattro, Drocker al meno due, ma ancora una volta i padroni di casa vanno in lunetta con Masciarelli che fa 0 su due con 70 secondi sul cronometro prima che la sirena mandi tutti negli spogliatoi, quando tutto ormai sembra chiuso, Trentin si inventa il pareggio sul 63/63 ed è l'over time

Un match duro senza esclusioni di colpi, proibiti e no, adesso ci sono cinque minuti difficilissimi per il BCL, nei quali, davvero si dovrà raschiare il barile per fare ricorso alle poche energie rimaste. L'over time lo apre Dubois, poi in lunetta Trentin per il più quattro, la risposta arriva dai liberi con Ballabio e sempre Ballabio dall'area pareggia, Trentin per il nuovo più due e sempre Ballabio dalla lunetta pareggia ancora, sul cronometro restano otto secondi e si prospetta un secondo over time, ma Dubois decide che la partita va chiusa ed inchioda la Vismederi Costone a 69 punti facendo volare il BCL a 72 regalando alla squadra la dodicesima vittoria consecutiva.