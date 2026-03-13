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Insidia Spezia per il Bcl

sabato, 21 marzo 2026, 17:04

Dopo la difficilissima partita di Costone, il Basketball Club Lucca torna a giocare in casa ospitando lo Spezia Basket, una delle squadre più ostica in assoluto per il BCL

La squadra di Ricci ha avuto fino ad ora un percorso altalenante, capace di prestazioni super con squadre di alta classifica, alternandole con prestazione più opache, una condizione che unita alla ormai conclamata difficoltà del BCL a giocarci contro, rendono la partita di domenica aperta ad ogni risultato. Lo Spezia Basket è reduce dalla pesante vittoria in trasferta contro Casale Monferrato che gli ha consentito di consolidare la settima pozione in classifica, che se tale rimanesse, permetterebbe allo Spezia Basket di giocarsi, a partire dagli ottavi di finale la promozione nella categoria superiore.

Caratteristiche di gioco, qualità tecniche e determinazione non mancano ai bianconeri di Ricci, una squadra che è stata capace di rinunciare ad un giocatore da 20 di media come Kmetic, sostituendolo con un altro fuoriclasse come Calabrese, senza il più piccolo sussulto Sulla sponda BCL, tutto gira, ma non propriamente a gonfie vele, dovrà infatti, fare ancora a meno di Barsanti sempre in fase di recupero e del lungo Pichi, fermo per un infortunio.

Due elementi essenziali per la squadra che costringeranno i compagni a spendersi maggiormente per sopperire la loro assenza, sia dal punto di vista tecnico che fisico, dovendo coprire il loro minutaggio di utilizzo, sarà una partita nella quale Olivieri dovrà essere attento a far girare la panchina con le tempistiche giuste per non affaticare nessuno più del dovuto.

I biancorossi sono tornati da Siena con due punti dal peso specifico superiore al minerale più peso che si possa trovare in natura. Vincere sulla Vismederi Costone, in trasferta, al termine di una partita preparata dai padroni di casa in modo tale da irretire per quaranta minuti i ragazzi di Olivieri, non ha prezzo. Due punti che hanno messo il sigillo finale sulla partecipazione dei biancorossi alla fase successiva, un primo traguardo che il BCL ha conquistato, giocando partita dopo partita, a testa bassa e con un solo obiettivo, vincere !

Un traguardo che ha reso felici tutti quanti e ha dato a tutto l'entourage la serenità giusta per affrontare le prossime sfide, serenità che non va confusa con rilassatezza come dice coach Olivieri "La partita di domenica è molto delicata. Spezia ha cambiato molto il roster, ha rinunciato allo scorer Kmetic sostituendolo con due giocatori molto importanti per la categoria. Il primo è Calabrese, ex Quarrata, esterno fisico e bidimensionale; il secondo è Gulini, guardia ex Gema dotato di un buonissimo tiro da fuori. L'asse play pivot Cellerini - Pesenato e Petrusesky completano un quintetto di altissimo livello. Sarà importante difendere duro ed essere precisi nello spacing offensivo. Dobbiamo fare a meno ancora di Barsanti e sarà a riposo anche Pichi per infortunio. Tutti dovremo dare qualcosa in più per sopperire alla loro assenza e fare la nostra partita.

Un occhio come di consueto ai numeri, 9 le partite vinte in casa e due quelle perse per il BCL che si confrontano con le 5 vittorie in trasferta e le 6 sconfitte dello Spezia. Buoni anche i raffronti tra punti fatti e subiti, 80 fatti e 71,5 quelli subiti per i biancorossi contro i 74,2 fatti e i 74,9 subiti per lo spezia. Appuntamento quindi al Palasaport di Lucca per la palla a due domenica 22 Marzo alle ore 18, arbitreranno l'incontro due vecchie conoscenze, il sig. Marinaro di Pisa, avuto con San Miniato, Empoli, Arezzo e Cecina e il sig.Zanzarella, avuto con la Verodoll Toscopharm Cecina e con la Elah Acquario di Genova.