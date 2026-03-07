Rubriche



Ivano Fanini: "Incomprensibile la chiusura su Mario Cipollini per la tappa del Giro d'Italia a Porcari"

sabato, 14 marzo 2026, 13:23

Il patron di Amore e Vita Ivano Fanini non ha preso bene la chiusura netta e confermata dalla conferenza stampa di giovedì sulla sua proposta di chiamare Mario Cipollini a dare il via alla tappa del Giro D'Italia di Porcari del prossimo 20 maggio.

" E' incomprensibile la scelta di non prendere nemmeno in considerazione la mia proposta, perché non si tengono conto elementi sportivi, oggettivi e storici- spiega uno dei più importanti dirigenti del ciclismo contemporaneo e mondiale - . Come tutti sanno, ho sempre in corso dei contenziosi con Mario Cipollini, ma questo non mi impedisce di vedere la realtà. Mario Cipollini è una icona assoluta del ciclismo mondiale e spesso accade che quando si presenta a eventi di ciclismo, oscura per fama e notorietà tutto il resto. Lui , oltre a essere il recordman della corsa rosa, è legato a filo doppio alla storia ciclistica di Porcari, che con me e lui ha raggiunto i suoi massimi vertici".

"La vittoria nel Mondiale Juniores del 1985 con la maglia del Porcari-Fanini è certamente il risultato di gran lunga migliore della storia sportiva porcarese e non si vede perché non si debba ricordare in un evento così rilevante, semplicemente affidando il ruolo di starter a chi l'ha realizzata. Una chiusura che non trova giustificazioni, nemmeno se si vuole ricorrere a retropensieri che nulla hanno a che vedere con lo sport. Qui si tratta di celebrare al massimo la tappa del Giro d'Italia che partirà da Porcari, attraverso una delle figure più importanti del ciclismo internazionale. Mi rivolgo quindi ai vertici della Sofidel, al sindaco di Porcari Fornaciari e anche al proprietario di RCS Urbano Cairo affinché ripensino a tutto questo, coinvolgano Mario Cipollini per una bella festa dello sport, lucchese e porcarese".