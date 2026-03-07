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Tennistavolo Lucca: il bilancio della terzultima giornata di campionato a squadre maschili; si conclude la corsa play-off per la serie C femminile

venerdì, 13 marzo 2026, 08:28

La dodicesima giornata di campionato, terzultima della fase regolare, ha delineato scenari determinanti per il Tennistavolo Lucca, a partire dal settore nazionale dove si registra ufficialmente il raggiungimento dell'obiettivo salvezza in Serie B2 grazie al successo casalingo per 5-2 sulla compagine di San Marino, grazie alle doppiette di Bemi e Cattoni e il punto di Pature. Nelle altre categorie nazionali, la Serie A2 ha subito una battuta d'arresto interna per 1-4 contro l’ASD TT Maitek (punto di Ghosh), mentre la Serie C1 è uscita sconfitta di misura per 4-5 nel confronto con il Ciatt Prato, nonostante le marcature di Galli (2), Gherardi e Casali.

Sul fronte regionale, a fronte della sconfitta in Serie C2 per 5-1 contro il Bernini TT Livorno (punto di Madrigali), si segnalano i risultati positivi delle formazioni di Serie D1: il gruppo A ha superato il Bernini TT Livorno per 4-3 con i punti di Marchesini (2), Ercolini D. e Maggio, consolidando la seconda posizione in classifica, medesimo piazzamento occupato dalla Serie D1/B dopo il perentorio 7-0 esterno sui Pulcini Cascina D, firmato dalle doppiette di Ciacchini e Ricci, dai punti di Ragghianti e Amabile e dal successo nel doppio Ricci/Ciacchini. Per le Serie D2, la squadra A si è imposta per 4-3 in trasferta sul CIATT Prato B grazie ai punti di Mori, Stefani e alla doppietta di Ercolini M., mentre la Serie D2/B ha superato il TT Pistoia B per 5-2 con i contributi di Raffaelli (2), Giuntini, Maccagnano e del doppio Maccagnano/Naldi; contestualmente, la Serie D2/D ha blindato il primato in ottica promozione vincendo 4-3 contro il TT Pistoia C grazie alle prestazioni di Rossi (2), Nieri e del doppio Nieri/Chicca. In Serie D3, il gruppo A mantiene la testa della classifica superando l’ASD Pontremoli per 5-2 (Casale 2, Barsotti, Caroli e doppio Casale/Barsotti), mentre il gruppo B ha ceduto in casa per 2-5 al TT Costa degli Etruschi B, nonostante i punti di Donisi e del doppio Del Greco/Martinucci.

Si conclude, infine, il cammino stagionale del settore femminile impegnato nei play-off regionali di Serie C: la formazione composta da Michela Carmassi, Martina Stefani e Stefania Barsotti, dopo aver disputato un'ottima stagione di campionato, hanno affrontato i play-off regionali cedendo la vittoria al Ciatt Firenze (3-1) e al TT Reggello al termine di un match estremamente equilibrato (3-2) terminando così la corsa verso la fase nazionale.