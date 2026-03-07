Tennistavolo Lucca: il bilancio della terzultima giornata di campionato a squadre maschili; si conclude la corsa play-off per la serie C femminile

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venerdì, 13 marzo 2026, 08:28
La dodicesima giornata di campionato, terzultima della fase regolare, ha delineato scenari determinanti per il Tennistavolo Lucca, a partire dal settore nazionale dove si registra ufficialmente il raggiungimento dell'obiettivo salvezza in Serie B2 grazie al successo casalingo per 5-2 sulla compagine di San Marino, grazie alle doppiette di Bemi e Cattoni e il punto di Pature. Nelle altre categorie nazionali, la Serie A2 ha subito una battuta d'arresto interna per 1-4 contro l’ASD TT Maitek (punto di Ghosh), mentre la Serie C1 è uscita sconfitta di misura per 4-5 nel confronto con il Ciatt Prato, nonostante le marcature di Galli (2), Gherardi e Casali.
Sul fronte regionale, a fronte della sconfitta in Serie C2 per 5-1 contro il Bernini TT Livorno (punto di Madrigali), si segnalano i risultati positivi delle formazioni di Serie D1: il gruppo A ha superato il Bernini TT Livorno per 4-3 con i punti di Marchesini (2), Ercolini D. e Maggio, consolidando la seconda posizione in classifica, medesimo piazzamento occupato dalla Serie D1/B dopo il perentorio 7-0 esterno sui Pulcini Cascina D, firmato dalle doppiette di Ciacchini e Ricci, dai punti di Ragghianti e Amabile e dal successo nel doppio Ricci/Ciacchini. Per le Serie D2, la squadra A si è imposta per 4-3 in trasferta sul CIATT Prato B grazie ai punti di Mori, Stefani e alla doppietta di Ercolini M., mentre la Serie D2/B ha superato il TT Pistoia B per 5-2 con i contributi di Raffaelli (2), Giuntini, Maccagnano e del doppio Maccagnano/Naldi; contestualmente, la Serie D2/D ha blindato il primato in ottica promozione vincendo 4-3 contro il TT Pistoia C grazie alle prestazioni di Rossi (2), Nieri e del doppio Nieri/Chicca. In Serie D3, il gruppo A mantiene la testa della classifica superando l’ASD Pontremoli per 5-2 (Casale 2, Barsotti, Caroli e doppio Casale/Barsotti), mentre il gruppo B ha ceduto in casa per 2-5 al TT Costa degli Etruschi B, nonostante i punti di Donisi e del doppio Del Greco/Martinucci.
Si conclude, infine, il cammino stagionale del settore femminile impegnato nei play-off regionali di Serie C: la formazione composta da Michela Carmassi, Martina Stefani e Stefania Barsotti, dopo aver disputato un'ottima stagione di campionato, hanno affrontato i play-off regionali cedendo la vittoria al Ciatt Firenze (3-1) e al TT Reggello al termine di un match estremamente equilibrato (3-2) terminando così la corsa verso la fase nazionale.
venerdì, 13 marzo 2026, 16:27
Con la partita di sabato 14 marzo inizia la fase più cruciale di tutto quanto il campionato, il BCL inizia con una trasferta in terra senese per giocarsela con la Vismederi Costone: palla a due alle ore 21 di sabato 14 Marzo al Palazzetto Orlandi
lunedì, 9 marzo 2026, 07:51
Le Patrie Etrusca Basket deve abdicare ad un BCL concreto che ha saputo tenere duro nei momenti più difficili del match, recuperando per due volte gap importanti per poi nell'ultima frazione alzare il ritmo fino a chiudere sul 73/64 portandosi a 36 punti, dividendo la prima posizione con la Mens...
sabato, 7 marzo 2026, 16:08
Al Palatagliate, domenica 8 marzo arriverà Le Patrie Etrusca Basket, o San Miniato per chiamarli con il nome più conosciuto: sarà l'ennesima sfida che si ripete, sarà una partita giocata alla stregua di una finale, come ormai lo sono diventate e lo saranno le prossime partite in calendario
giovedì, 5 marzo 2026, 08:51
C’è un momento preciso, spesso difficile da raccontare, in cui una casa smette di essere solo uno spazio e diventa qualcosa di più. Succede quando arriva un pet. Non serve tempo, non servono grandi gesti. Basta uno sguardo curioso, il rumore di passi nuovi sul pavimento, una presenza che si...