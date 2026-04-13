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Ancora un appuntamento casalingo per il Bcl

sabato, 18 aprile 2026, 14:11

Una lotta serrata che ha costretto il BCL a dare il meglio in ogni partita, alzando, gara dopo gara l'asticella per poter arginare gli avversari che stimolati dal giocare con una squadra di vertice, hanno sempre approcciato la partita in maniera molto aggressiva rispetto al loro standard, disputando ogni volta partite tirate alla morte.

Il BCL ha dovuto difendersi oltre che dalle dirette inseguitrici, anche da tutte quante le squadre del suo girone e dovrà farlo anche questa volta con il Gran Torino Draft che si presenterà al Palasport domenica alle ore 18. E non conta che i piemontesi occupino la 14° posizione in classifica, sarà ugualmente un match difficile e potrebbe trasformarsi, in questo momento del campionato in una trappola perfetta, anche se alla fine, il continuo confrontarsi con squadre che hanno adottato i più fantasiosi schemi di gioco per scardinare la difesa biancorossa, ha sortito, involontariamente un beneficio per il BCL.

I ragazzi di Olivieri hanno imparato direttamente sul campo, a difendersi dai diversi schemi di attacco degli avversari e ad aggirare le loro difese, tanto da chiudere ogni partita con una vittoria, che, con l'ultima sul College Borgomanero sono arrivate a 16 consecutive, unica squadra ad essere riuscita in questa impresa tra tutte e tre le conference.

Il Gran Torino è in una fase molto positiva, è riuscito nelle ultime tre giornate di campionato a portarsi a casa tre vittorie, scrollandosi di dosso la Elah Acquario di Genova, con la quale divideva l'ultima posizione, che inevitabilmente costa la retrocessione in serie C. La partita dell'andata vide i Piemontesi aggredire con tale caparbietà il canestro biancorosso che chiusero il primo quarto con un più 9 punti, un vantaggio che si portarono fino al riposo lungo. Il BCL dovette nel terzo quarto tirare fuori tutto quello che aveva, realizzando una prestazione - mostre – tale da ribaltare il passivo e passare a condurre la partita.

Un'attenzione che anche coach Olivieri chiede "Gran Torino è in grande crescita, come pronosticato all'andata, sarebbero venuti fuori alla lunga, ora lo stanno dimostrando. Sono ottimamente allenati ed hanno prospetti molto validi e promettenti come i lunghi Ficetti e Zumstein. Gli esterni Barga, Fracasso e Mancino sanno far canestro. Di squadra sanno essere pericolosi sia in campo aperto che a difesa schierata. Dovremo dare il massimo per avere la meglio. La terza partita in una settimana non sarà facile. Veicolare le energie nel modo più utile sarà la chiave. Chiudere la stagione regolare regalando la vittoria al nostro amato pubblico ci darà la motivazione giusta." A questo punto servirà il miglior BCL di sempre e un Palasport molto caldo. Palla a due domenica 19, ore 18, arbitreranno l'incontro i Sig. Barbarulo, avuto da poco nel match con la Mens Sana e Parigi di Firenze presente nelle partite con il Vismederi Costone, l'Arezzo e Casale. Domenica 19 sarà anche il Basket Day una giornata dedicata interamente al BCL, l'accesso al Palasport potrà avvenire solo acquistando il ticket di ingresso.

Per il Basket Day non saranno validi né gli abbonamenti né altri titoli che esentavano dal pagamento del biglietto, queste i prezzi e le modalità: Intero 12,00 €, ridotto 8 € (over 65 e under 18 ) gratuito per tutti gli under 14.