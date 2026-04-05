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Bcl, alla ripresa c'è l'Olimpia Legnaia

sabato, 11 aprile 2026, 19:20

Dopo la lunga pausa, il BCL torna in campo per confrontarsi con l'Olimpia Legnaia, nella sua penultima trasferta della stagione regolare. Una trasferta non impegnativa dal punto di vista logistico, ma molto, molto di più dal punto di vista sportivo: il giocare sul parquet dell'Olimpia si è spesso tradotto in dolorose sconfitte, anche quando la somma delle forze in campo se poste sulla bilancia, avrebbero fatto indubbiamente pendere i piatti verso i biancorossi. Olimpia Legnaia e BCL si affrontano con motivazione diverse tra loro, ma entrambe forti che porteranno ad una partita tutt'altro che semplice.

L'Olimpia Legnaia è attualmente in decima posizione, a soli 4 punti dall'entrare in zona playoff e con tre partite ancora da giocare: si presenterà quindi, sospinta dai suoi tifosi, sul parquet di casa, con molta aggressività e fortemente motivati dai due recenti successi in campionato che l'hanno rilanciata verso la parte calda della classifica.

Da qualche giornata l'Olimpia ha perso per strada Baldasseroni, ma Scali, Lakicevic e ultimamente Euzzor, Del Secco e Lurini hanno fatto in modo che l'assenza non creasse rimpianti. Per il BCL l'obiettivo è quello di tenere la testa della classifica: risultato che però alla luce della recente sconfitta della rivale per eccellenza, le Note di Siena Mens Sana, contro Crocetta Torino e un Costone con la possibilità di incamerare non più di 4 punti, potrebbe portare ad un naturale, ma rischioso rilassamento con un dannoso calo della tensione sportiva, ritenendo il traguardo ormai facilmente raggiungibile.

A rianimare e a dare nuova spinta a tutto il gruppo, c'è la voglia di vincere che la squadra ha, ma anche l'ambizione di superarsi: ad oggi sono 14 le partite con le quali il BCL ha costruito la striscia positiva che l'ha portato in vetta, iniziata dopo l'immeritata sconfitta casalinga proprio con la Mens Sana. La voglia adesso è quella di continuare di questo passo, certamente si troverà a giocare contro avversari agguerriti e che vorranno vincere a tutti i costi, ma il BCL ha dimostrato più di una volta che quando è "tranquillo" gioca molto bene e in scioltezza e non teme alcuna squadra. La vera sfida dei ragazzi di Olivieri è contro se stessi, la sfida è superarsi, continuare a vincere, è portare a casa un'altra vittoria e poi un'altra ancora e un'altra, fino alla fine.

A tenere alta la tensione c'è comunque, come è giusto che sia, il coach.Olivieri conosce bene gli avversari ed è più che consapevole che la differenza di classifica non garantisce nulla "Il campo di Legnaia è molto difficile. Sono una squadra molto solida e ben allenata. Hanno fatto innesti durante tutto l'arco del campionato, anche causa infortuni. Il nuovo arrivato Lakicevic, un tre molto fisico e versatile, gli ha dato nuova linfa e un nuovo bagaglio di possibilità offensive. I veterani Merlo e Scali sono una garanzia di qualità, e Sulina è un play realizzatore rapido e con talento. All'andata ci misero parecchio in difficoltà e saremo chiamati a dare il massimo per riuscire a strappare i due punti. Barsanti è ancora out per il problema al piede, si allenerà dalla prossima settimana. Dobbiamo ancora gestire il minutaggio di Pichi e Trentin che non sono al top."

I numeri lascerebbero pochi dubbi, 5 le partite vinte in casa dai gigliati e 11 quelle vinte in trasferta dal BCL, 70,3 la media dei punti fatti per i padroni di casa e 82,4, dodici in più quelli dei biancorossi ed infine 72,5 la media dei subiti dall'Olimpia Legnaia e 70,8 quella della truppa guidata da Barsanti.

Palla a due, Domenica 12 Aprile alle ore 18:00 al Palafilarete di Firenze, arbitreranno il match, il Sig. Rossetti di Livorno, arbitro ha diretto la partita del BCL giocata a Siena contro Costone e Pompei di Perugia che ha invece coadiuvato la partita casalinga dei biancorossi, proprio con l'Olimpia Legnaia