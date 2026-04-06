Bcl, ancora una larga vittoria

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lunedì, 13 aprile 2026, 09:11
Cantini Loriano Olimpia Legnaia – BCL
13/29 – 23/45 – 37/66 – 60/80
13/29 – 10/16 – 14/21 – 23/14
Olimpia Legnaia: Berardi 6, Euzzor 5, Santini 10, Merlo 5, Lakicevic 6, Lurini 5, Scali, Del Secco 8, Sulina 7, Castellani, Tintori 8, Lastrucci. All. Armellini, Erriu, ass. Ingenito
BCL: Landucci 2, Valentini 11, Drocker 7, Donati 5, Dubois 12, Barsanti ne, Simonetti 10, Del Debbio 16, Pierini 8, Pichi 5, Trentin 4, Cirrone. All. Olivieri, ass. Di Giambattista, ass. Sodini
BCL in campo con Valentini, Pichi, Drocker, Trentin, Dubois, per l'Olimpia Merlo, Lakicevic, Scali, Del Secco, Sulina. Il BCL inizia sgommando per una partenza in stile dragster, in tre minuti sono andati a segno Valentini, Pichi, Dubois, Trentin, poi ancora Dubois e Drocker per un break da 0/16 fermato da Sulina. Un match totalmente in mano al BCL che continua a realizzare da sotto e dalla distanza, 9/23 a tre minuti dal primo stop, a chiudere il primo quarto ci pensa Drocker dai liberi per 13/29.
Il BCL riparte con Pierini da sotto e Del Debbio dai liberi per altri 4 punti, i gigliati provano a rispondere forzando in attacco senza però riuscire a oltrepassare la difesa biancorossa, ci riesce però Merlo con un tiro scagliato quasi da metà campo con una parabola impossibile, portando l'Olimpia sul 16/38. I ragazzi di Armellini dimostrano molta caparbietà, si lanciano in transizioni che regolarmente si infrangono sulla difesa biancorossa, senza riuscire ad avere l'occasione per un tiro pulito, ad emergere tra i padroni di casa è Sulina che guadagna giri in lunetta, mentre il BCL ha allentato la pressione sugli avversari tenendo comunque un più 22 al termine della seconda frazione di gioco.
La ripresa vede i padroni di casa rientrare in campo con maggiore vitalità racimolando qualche punto per portarsi al meno 20, ma il BCL non è incline a lasciare che l'Olimpia possa recuperare troppi punti e torna a segnare con sistematicità.E' Lakicevic per i padroni di casa che prova a dare ritmo alla squadra, prima segnando da fuori poi da sotto, a rispondere dalle fila biancorosse arriva Donati che infila la tripla del 34/60, ma non solo, Valentini e Trentin dai liberi arrotondano il punteggio e Dubois in chiusura di quarto mette altri 3 punti per il 37/66.
L'ultimo quarto lo apre Del Debbio da tre e poco dopo ancora Donati da sotto per altri due punti, un 2009 che non teme il confronto con i senatori in campo.Il BCL è padrone assoluto del campo e l'Olimpia Legnaia sembra ormai rassegnata alla pesante sconfitta che si sta profilando.Sul tabellone, con tre giri di cronometro davanti si legge, 54/80, un vantaggio ormai incolmabile che permette ad Olivieri di mettere in campo il resto della panchina.
L'ultimo canestro del match porta la firma di Tintori, che chiude la 28esima giornata di campionato sul 60/80 che vale il 15esimo sigillo consecutivo per il BCL, il più due su Costone e Mens Sana e il più 8 su Cecina, per un infuocato finale di campionato.
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