Bcl, ancora una larga vittoria

Altri articoli in Rubriche

sabato, 11 aprile 2026, 19:20

Una trasferta non impegnativa dal punto di vista logistico, ma molto, molto di più dal punto di vista sportivo: il giocare sul parquet dell'Olimpia si è spesso tradotto in dolorose sconfitte, anche quando la somma delle forze in campo se poste sulla bilancia, avrebbero fatto indubbiamente pendere il piatto verso...

venerdì, 10 aprile 2026, 08:01

Il Settore Minibasket della FIP ha voluto valorizzare l'attività del BCL-LAB: una società sportiva che quotidianamente è impegnata nella promozione del Minibasket e della Pallacanestro e che si è dimostrata nel tempo, virtuosa e attenta nel rispettare le norme previste dal Settore Minibasket FIP

giovedì, 9 aprile 2026, 13:37

E' stata una grande esperienza quella che Gabriele Santucci ha potuto vivere durante le festività pasquali. Selezionato tra i molti Under 15 che hanno partecipato ai raggruppamenti organizzati dalla FIP Toscana, Santucci ha preso parte da titolare con la rappresentativa Toscana al Trofeo NU4BASKET Memorial Fadda/Ravarotto di Nuoro

lunedì, 6 aprile 2026, 09:25

Nella storia sportiva di ogni Paese ci sono momenti in cui i risultati smettono di essere un incidente e diventano un sintomo. Le mancate qualificazioni ai Mondiali della Nazionale di calcio dell'Italia non sono più soltanto una delusione sportiva: sono anche il segno visibile di una trasformazione più profonda, che...