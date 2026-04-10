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Bcl, ecco il recupero con Borgomanero

mercoledì, 15 aprile 2026, 16:56

Il BCL torna a giocare in casa per il recupero della 27° giornata, ospitando i piemontesi di coach Di Cerbo, il College Borgomanero. Un match che potrebbe non essere foriero di sorprese; però è bene rammentare che i piemontesi sono sempre stati pericolosi, il loro coach, di Cerbo ha sempre allestito squadre composte quasi totalmente da giovani di talento, basta ricordare, solamente, due stagione fa, la presenza tra le sue fila di Ferrari, oggi astro nascente in forza alla Virtus Bologna e già in casacca azzurra nelle ultime gare della nazionale italiana di basket.

Il College Borgomanero esce da due vittorie che l'hanno aiutato a consolidare la 6° posizione in classifica a quota 28 punti, una posizione con la quale ha praticamente blindato i play-off e che con la posizione attuale andrebbe a confrontarsi agli ottavi di finale con l'attuale quarta in classifica dell'altro girone, ovvero Recanati.

Alcune cose sulla squadra che ospiterà, il BCL le conosce già, ha ben presente la pericolosità di alcuni suoi giocatori, come il veterano Benzoni o gli sbarbatelli come Buttiglione, Gaiola, Lastella ed anche Olivieri, ma sa anche che il College si presenterà al Palatagliate con sulle gambe almeno 40 minuti in più di affaticamento, a causa del match contro il Gran Torino Crocetta che giocherà 24 esatte prima di affrontare il BCL.

In casa BCL tutto sembra girare a dovere, tranne Barsanti, ancora infortunato e costretto a saltare anche questa partita, ma già dalla prossima settimana sarà presente agli allenamenti per riprendere la forma ottimale ed essere pronto per affrontare al meglio i play-off, bene anche Trentin, Pichi e Dubois, ormai prossimi al pieno recupero.

Morale alle stelle e una forte consapevolezza hanno contagiato ormai tutto l'entourage del BCL, l'ultima schiacciante vittoria sul difficile campo dell'Olimpia Legnaia ha definitivamente consacrato il BCL come la squadra più in forma di tutte e tre le conference con 15 vittorie consecutive, seconda solo nel punteggio e a solo due lunghezze di distanza dal New Flying Balls Ozzano.

I numeri questa volta indicano molto bene le caratteristiche delle due squadre, il BCL ha uno score di 10 partite vinte e 2 perse in casa, contro le 6 vittorie e 6 sconfitte in trasferta per i piemontesi.

E' sui punti segnati e presi che davvero si evidenziano le peculiarità delle due squadre, un College Borgomanero che grazie alla gioventù dei suoi ragazzi va letteralmente all'assalto del canestro avversario, tanto che gira a quasi 90 punti a partita di media contro gli 80,8 dei ragazzi di Olivieri. Ancora più marcata la differenza sui canestri subiti, 71,3 per i biancorossi e 90,9 per il College, un divario venuto fuori già nella partita di andata, chiusa dal BCL per 95-116. Palla a due alle ore 18 al Palatagliate e arbitreranno l'incontro il Sig. Cavasin di Livorno e il Sig. Puliga di Perugia.