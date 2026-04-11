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Bcl inarrestabile

venerdì, 17 aprile 2026, 08:31

Basketball Club Lucca – College Borgomanero

23/21 – 54/38 – 74/61 – 94/85

23/21 – 31/17 – 20/23 – 20/24

BCL: Landucci 4, Valentini 2, Drocker 21, Donati ne, Dubois 24, Barsanti ne, Simonetti 8, Del Debbio 13, Battaglia ne, Pierini, Pichi 10, Trentin 12. All.Olivieri, ass.Di Giambattista, ass. Sodini

College: Buttiglione 17, Lastella 7, Benzoni 18, Romeo, Martino 1, Gaiola 15, Charfi 10, Pellegrino 5, Baiardi 2, Alberti 8, Bertero, Rupil 2. All. Di Cerbo, ass. Bazan.

Palla scodellata ed è rapidissimo Trentin ad involarsi a canestro per i primi due punti, poco dopo è Dubois che si libera degli avversari sotto canestro per lo 0/4. Per il College replica Charfi chiudendo un gioco da tre e sempre lui dall'area per il 9/5 dopo tre giri di orologio. Ai 5 minuti si fa vedere Benzoni che mette in cascina altri due punti, mentre il BCL prova a mantenere le distanze con Drocker e Valentini, ma è ancora Benzoni a suonare la carica per i suoi, con tre punti, poi ancora va a segno da due e sempre lui dall'area per altri due punti che valgono il sorpasso sul BCL 13/18. Landucci accorcia al meno tre, ma un Benzoni in stato di grazia porta a 21 punti il College, in chiusura di quarto Dubois accorcia dai liberi poi ruba palla e porta il BCL a meno 1 e sempre lui sulla sirena infila la tripla del 23/21 finale.

Il rientro in campo porta la firma di Del Debbio con una bomba dalla distanza, poi ancora Dubois prima da due, poi da tre per 31/21 ed ancora Simonetti e poi Del Debbio e di nuovo Simonetti in schiacciata per il 38/23, un bottino di 15 punti nei primi quattro minuti della seconda frazione di gioco. Rupil e il solito Benzoni provano a recuperare terreno, ma Drocker entrato in partita regala al pubblico otto esaltanti punti con tre tiri, altri due punti li guadagna Dubois dia liberi per il 51/33 a poco più di un minuto dal riposo lungo. College in affanno, rosicchiano qualche punto però dai liberi, ma è pronto Pichi a rispondere da tre chiudendo il quarto sul 54/38

La ripresa l'apre Pichi dalla distanza per altri tre punti, otto invece i punti che il College Borgomanero realizza con Buttiglione e Gaiola, Trentin e Dubois tengono a distanza gli ospiti che stanno vivendo un momento favorevole ricucendo ad un meno sette, poi però Del Debbio rimedia da tre e Dubois gli fa eco con altri tre puti poi Pichi da due, mentre il College prova a restare agganciato sfruttando il bonus del BCL, ma il sigillo al terzo quarto lo matte Landucci che chiude sul 74/61

Questa volta aprono gli ospiti con Buttiglione e la replica arriva da Del Debbio e Trentin, ma il College Borgomanero da segno di avere ancora carburante a sufficienza e il duo Benzoni e Lastella si riportano al meno nove con sei minuti ancora davanti.

Un match che con il passare dei minuti inizia ad essere spigoloso con le due squadre che si fronteggiano in continui ribaltamenti e un College sempre più aggressivo, senza però riuscire ad accorciare più di tanto, 88/78 e tre minuti e trenta secondi con il College che letteralmente ha consumato il parquet della lunetta con 44 viaggi che gli valgono il meno sei a poco più di due minuti dal termine. In un finale da thriller il BCL stringe le maglie della difesa per frenare l'irruenza degli ospiti, sfruttando con Dubois il bonus avversario per un due su due dalla lunetta con 90/82 e 40 secondi sul tabellone. Minuti che consentono a Del Debbio e Drocker di realizzare altri quattro punti e chiudere sul 94/85 mettendo il 16° sigillo consecutivo. Da segnalare la presenza dei giocatori della Lucchese sulle tribune a cui è stato reso omaggio dalla società biancorossa e dal pubblico per la recente promozione durante l'intervallo.