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Trionfo a Salsomaggiore: il Tennistavolo Lucca conquista la promozione in Serie B Master

mercoledì, 15 aprile 2026, 15:50

In occasione dei playoff disputatisi a Salsomaggiore il 12 aprile 2026, la formazione dell’A.S.D. Tennistavolo Lucca, composta da Diego Casali, Massimo Cattoni, Matteo Mazzei, Raspi Maurizio e Madrigali Simone ha ufficialmente conquistato la promozione in Serie B Master maschile. Dopo aver vinto il campionato regionale di categoria, la squadra ha confermato la propria solidità tecnica nella fase nazionale superando agevolmente il girone eliminatorio con due vittorie per 3-0 rispettivamente contro l’Athletic Club e l’Everping Cesenatico; in entrambi gli incontri sono risultati decisivi i punti nei singoli di Cattoni e Casali, oltre ai successi ottenuti dalla coppia Cattoni/Casali nel doppio.

Il salto di categoria è stato infine sancito nello spareggio secco contro l’USD Villazzano A, vinto dalla compagine lucchese grazie alla prestazione di Massimo Cattoni, autore di due punti nei singoli, e alla vittoria nel doppio della coppia Cattoni/Casali. Questo traguardo rappresenta un eccellente risultato per la società, che vede il proprio settore Master approdare nel panorama nazionale della Serie B.