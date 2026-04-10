Trionfo a Salsomaggiore: il Tennistavolo Lucca conquista la promozione in Serie B Master

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mercoledì, 15 aprile 2026, 15:50
In occasione dei playoff disputatisi a Salsomaggiore il 12 aprile 2026, la formazione dell’A.S.D. Tennistavolo Lucca, composta da Diego Casali, Massimo Cattoni, Matteo Mazzei, Raspi Maurizio e Madrigali Simone ha ufficialmente conquistato la promozione in Serie B Master maschile. Dopo aver vinto il campionato regionale di categoria, la squadra ha confermato la propria solidità tecnica nella fase nazionale superando agevolmente il girone eliminatorio con due vittorie per 3-0 rispettivamente contro l’Athletic Club e l’Everping Cesenatico; in entrambi gli incontri sono risultati decisivi i punti nei singoli di Cattoni e Casali, oltre ai successi ottenuti dalla coppia Cattoni/Casali nel doppio.
Il salto di categoria è stato infine sancito nello spareggio secco contro l’USD Villazzano A, vinto dalla compagine lucchese grazie alla prestazione di Massimo Cattoni, autore di due punti nei singoli, e alla vittoria nel doppio della coppia Cattoni/Casali. Questo traguardo rappresenta un eccellente risultato per la società, che vede il proprio settore Master approdare nel panorama nazionale della Serie B.
mercoledì, 15 aprile 2026, 16:56
Il BCL torna a giocare in casa per il recupero della 27° giornata, ospitando i piemontesi di coach Di Cerbo, il College Borgomanero. Un match che potrebbe non essere foriero di sorprese; ma bene rammentare che i piemontesi sono sempre stati pericolosi
lunedì, 13 aprile 2026, 09:11
I biancorossi battono a domicilio per 80 a 60 l'Olimpia Legnaia: altra grande partita dei ragazzi di coach Olivieri. Valentini, Dubois, Simonetti e Pierini vanno in doppia cifra e consolidano il primato
sabato, 11 aprile 2026, 19:20
Una trasferta non impegnativa dal punto di vista logistico, ma molto, molto di più dal punto di vista sportivo: il giocare sul parquet dell'Olimpia si è spesso tradotto in dolorose sconfitte, anche quando la somma delle forze in campo se poste sulla bilancia, avrebbero fatto indubbiamente pendere il piatto verso...
venerdì, 10 aprile 2026, 08:01
Il Settore Minibasket della FIP ha voluto valorizzare l'attività del BCL-LAB: una società sportiva che quotidianamente è impegnata nella promozione del Minibasket e della Pallacanestro e che si è dimostrata nel tempo, virtuosa e attenta nel rispettare le norme previste dal Settore Minibasket FIP