Rubriche



Rassegna stampa: una fine indecorosa

lunedì, 3 maggio 2021, 09:13

La Lucchese retrocede dimostrando anche nell'ultima gara di campionato tutti i suoi limiti uscendo sconfitta anche contro il Renate. Ora tutte le speranze sono riposte nella possibile riammissione in serie C, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

Il Tirreno apre così: "Lucchese, ko con retrocessione, la riammissione unica speranza. Sconfitta con il Renata che blinda il terzo posto, ma neanche un successo sarebbe servito. Tutte in D le nobili della Toscana". Russo: "Mi scuso con tutti non siamo stati all'altezza". E ancora: "Dumancic due salvataggi, Panati e Maestrelli disastrosi". L'assessore allo Sport Ragghianti sullo stadio: "Il progetto procede con l'iter normativo".

La Nazione titola: "Lucchese, altro ko e amaro ritoro in serie D. Rossoneri senza scampo anche a Meda contro il Renate. Nella ripresa inutili i tetativ di rimont. Una stagione da dimenticare". Russo: "iente alibi, chiedo scusa ai tifosi. Troppi errori, evidentemente non abbiamo meriato la salvezza". E ancora: "Pellegrini fa il suo, Maestrelli spesso va in difficoltà".

Corriere dello Sport-Stadio: "Troppo distacco con la quintultima saltano i playouy le toscane fanno il pieno di retrocessioni: Livoro, Pisotiese e Lucchese vao giù senza appello".Tuttosport: "Russo: "Riammissione? Vedremo se possibile". Il Renate vince e chiude terzo la Lucchese saluta la serie C". Gazzetta dello Sport: "Toscana domenica nera: pure Lucchese e Pistoiese tornano dirette in serie D". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.