Rassegna stampa: Successo scacciacrisi

venerdì, 25 febbraio 2022, 08:47

I rossoneri, dopo oltre tre mesi tornano alla vittoria e rilanciano le proprie ambizioni per una salvezza tranquilla, la gara contro l'Entella conferma la forza della squadra di Pagliuca contro le grandi, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "La Lucchese schianta la Virtus Entella e torna a vincere dopo oltre tre mesi. Successo scacciarcisi per i ragazzi di Pagliuca che dominano contro la quarta in classifica e scalano posizioni". Pagelle: "Collodel settimana da 110 e lode".

La Nazione titola: "La Pantera graffia per tre volte e risorge. Apre Belloni al quarto d'ora del primo tempo e raddoppia poco dopo Collodel. Chiude i conti Corsinelli nel recupero a fine gara". Pagliuca: "Ottimo approccio, ora avanti così". Pagelle: "Gli autori dei gol insieme a Nanni sono i migliori".

Corriere dello Sport-Stadio: "Entella flop, Lucchese quasi perfetta"u. Tuttosport: "Entella che brutto ko i gol di Belloni e Collodel nel primo tempo e la rete di Corsinelli nel recupero regalano la vittoria alla Lucchese dopo tre mesi senza vittoria i rossoneri ritrovano i tre punti che consentono loro di superare l'Olbia in classifica". Gazzetta dello Sport: "Tris della svolta per Lucchese e Carrarese". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.