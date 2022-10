Rassegna stampa, la marcia continua

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 20 ottobre 2022, 08:58

I rossoneri tornano alla vittoria sul difficile campo di Pesaro: decide Visconti spostato a centrocampo nella ripresa dal tecnico. Tre punti pesanti che rilanciano le ambizioni della formazione di Maraia, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 17 ottobre 2022, 08:35

I rossoneri non riescono a andare oltre un modesto 0-0 contro l'ultima della classe, denotando limiti alla manovra e ritmi troppo bassi, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 10 ottobre 2022, 08:46

I rossoneri non riescono a centrare il terzo successo consecutivo e fanno passi indietro anche sul piano del gioco e della creazione di occasioni contro la Torres, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola. Il primo tiro in porta arriva quasi alla fine

lunedì, 3 ottobre 2022, 09:41

I rossoneri rompono il digiuno fuori casa e vincono con pieno merito a Montevarchi contro il San Donato Tavarnelle grazie a un primo tempo praticamente perfetto, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola