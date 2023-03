BCL cede a Spezia

Altri articoli in Rubriche

sabato, 25 marzo 2023, 00:12

Il trend positivo in cui si trova il Basketball Club Lucca da forza e fiducia a tutto lo staff e alla società, ma in tutti c'è la consapevolezza di quanto sia complicato mantenere a lungo uno standard così elevato

domenica, 19 marzo 2023, 09:08

La Lucchese ancora una volta non riesce a fare il salto di qualità e perde grazie a un clamoroso errore di Cucchietti e alla solita imprecisione dei suoi attaccanti a Gubbio, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

sabato, 18 marzo 2023, 19:32

L'asticella sulla quale deve volteggiare il Bcl si alza ulteriormente. Domenica, di primo pomeriggio, tutto il gruppo della prima squadra si dovrà mettere in cammino per raggiungere Siena e fare scalo al Palaestra, per confrontarsi con la Mensana

venerdì, 17 marzo 2023, 12:18

Bella vittoria di Bcl che supera nel derby Castelfiorentino mettendosi sul sorpasso e con il gas in fondo e soprattutto senza mai voltarsi. Nel finale c'è spazio per tutta la panchina che come il resto della squadra si fa trovare pronto, sfondando il muro dei 100 punti e andando a...