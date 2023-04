Bcl, domenica a Siena, il primo match point di questo finale di campionato

Altri articoli in Rubriche

domenica, 9 aprile 2023, 09:19

Davvero un Bcl stellare e se stasera andava fatto un regalo a coach Nalin ,che festeggiava il compleanno, i ragazzi non potevano fargli regalo migliore, rifilando una sonora sconfitta all'arcigno Quarrata e ribaltando alla grande il risultato dell'andata: finale 101-74

venerdì, 7 aprile 2023, 10:12

La Lucchese dopo il Cesena ferma anche L'Entella capolista e coglie un punto che l'avvicina ulteriormente alla qualificazione dei play off, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

giovedì, 6 aprile 2023, 20:20

Con la partita di venerdì 7 aprile inizia per il Bcl un vero tour di passione: prima è la volta di Quarrata, poi ci sarà l'insidiosa trasferta a Siena per giocarsela con il Costone ed infine si chiuderà la prima fase con l'ultima partita della regular season, in casa,...

domenica, 2 aprile 2023, 09:32

La Lucchese coglie un pari d'oro a Cesena e elimina i bianconeri dalla corsa per la promozione diretta, ora la squadra di Maraia affronterà l'Entella neocapolista, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola