Bcl, ecco i play off

lunedì, 17 aprile 2023, 11:05

Costone Siena – Bcl

8/23 – 32/43 – 45/56 – 75/84

8/23 – 24/20 -13/13 – 30/28

Palla scodellata dal sig. Russo e 40 secondi dopo il Bcl conduce per 0/6, Ricci chiama in panchina tutti i suoi ragazzi per spezzare il prima possibile l'avvio del Bcl. A spingere forte per il Bcl ci pensano Pierini e Lippi, poi Barsanti e Del Debbio in un crescendo che li porta a chiudere il primo quarto sull'8/23.

La seconda frazione di gioco è più complicata per il Bcl, deve fare i conti con un Costone molto più attento in difesa e più preciso in fase realizzativa, tanto da aprire il quarto, con un break da 7/0, poi lentamente il Bcl torna a carburare, con Burgalassi, Simonetti e Barsanti, riuscendo a limitare i danni e a chiudere sul più 11.

Il terzo quarto inizia fin troppo guardinghe e con difese molto forti che portano dopo pochi minuti le due squadre in bonus, con il risultato di frammentare continuamente il gioco. E' comunque una partita che il Bcl sta conducendo fin dal primo minuto, sempre con un vantaggio che oscilla tra i più 9 ai più 15.

L'ultimo quarto è un vero e proprio assalto a forte Apache, Costone ci prova con molta vemenza, ha anche un momento magico che gli permette di arrivare con il fiato sul collo ai ragazzi di Nalin, ma è a questo punto che il Bcl si fa granitico rispondendo colpo su colpo fino alla sirena finale che li vede espugnare il Palazzetto del Costone, rifarsi della beffa subita all'andata e conquistare i playoff.