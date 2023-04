Rubriche : palla a due



Bcl, ultima di campionato contro il Don Bosco prima dei play off

sabato, 22 aprile 2023, 17:42

Bcl – Don Bosco

La regular season della ormai vecchia C Gold giunge al termine. Trenta partite, tante sono quelle che il campionato prevedeva per la stagione 2022/2023. Un campionato destinato a segnare una svolta importante nel basket italiano, al suo termine ci saranno sei squadre che si collocheranno nella nuova serie C Interregionale, poi ridefinita come Serie B, quattro saliranno direttamente e due transiteranno dai playoff.

Le squadre che non riusciranno a salire di categoria, si ritroveranno il prossimo anno a partecipare ad un campionato unico, chiamato semplicemente Serie C, nel quale approderanno le squadre provenienti dalla vecchia C Gold, dalla C Silver e ci saranno anche squadre che saliranno dalla attuale serie D. La vittoria sul Costone della scorsa settimana, ha messo in cassaforte la partecipazione ai playoff, di fatto, il Basketball Club Lucca, dalla scorsa settimana è in corsa per staccare uno dei due biglietti, ancora disponibili per salire sul treno che partirà dirigendosi direttamente in Serie B.

Resta da sbrigare ancora una formalità, giocare l'ultima di campionato, ininfluente ai fini della classifica, ma determinante per testare la tenuta dei ragazzi e su questo Nalin non pare abbia alcun dubbio: "Siamo tutti molto carichi e soddisfatti di come abbiamo chiuso in anticipo la pratica playoff, nessuno si è rilassato, siamo davvero carichi, quella, che ovviamente è salita e potrebbe continuare a farlo, è la tensioneNell'immediato il pensiero va alla partita che giocheremo con il Don Bosco, che sarà comunque, senza ombra di dubbio, una partita vera, che noi vogliamo vincere assolutamente, a cui però si dovrà prestare molta attenzione, sappiamo quanto i ragazzi labronici tengano a chiudere il campionato con una vittoria, verranno a Lucca decisi ad approfittare di ogni nostra eventuale disattenzione. Questa partita ci servirà anche per far crescere e dare una chance in più ad alcuni dei nostri ragazzi, le rotazioni questa volta saranno diverse dal solito, qualcosa cambierà, ma non sarà un premio, piuttosto un modo per avere pronti per i playoff dodici giocatori, sui quali contare. Spesso avere giovani a disposizione da inserire nel - tour de force – dei playoff che prevedono una partita ogni tre giorni, può fare la differenza, poter adoperare in partita, la loro sfrontatezza e freschezza, potrebbe mettere in difficoltà gli avversari".

Nalin chiude la sua disamina con una richiesta e un invito " ai ragazzi chiedo di giocare questa partita come fossimo già in – bagarre – playoff, con la stessa intensità con cui abbiamo affrontato la partite del girone di ritorno e invito il nostro pubblico a venire numeroso al palazzetto, questi ragazzi si meritano un grosso abbraccio, hanno vinto delle partite e alcune lo hanno fatto in modo spettacolare, si meritano davvero un grande pubblico e che poi li segua per tutti i playoff". Palla a due alle ore 18:00 di Domenica 23 Aprile, arbitreranno l'incontro il Sig. Vagniluca e Parigi di Firenze