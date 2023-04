Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, una caduta che non fa male

domenica, 16 aprile 2023, 09:55

La Lucchese cade a Carrara nel finale dopo aver accarezzato l'idea di poter addirittura far bottino pieno, ma i rossoneri riescono comunque a centrare i play off per le combinazioni dei risultati dagli altri campi con una giornata di anticipo come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese derby amarissimo. I rossoneri vanno avanti con l'ennesima marcatura di Panico poi vengono rimontati. Nel finale Carrarese più cattiva: decisiva una mischia a quattro minuti dal novantesimo". E ancora: "Coletta e C. restano in ottava posizione a 48 punti garantendosi la post season". Maraia: "Battuti, ma la squadra è in salute".

La Nazione titola: "La Pantera cade ma non si fa male. I rossonero conquistano la certezza dei playoff nonostante la sconfitta nel derby di Carrara grazie alla combinazione degli altri risultati". Pagelle: "L'autore del gol su tutti, buona prova comunque degli altri". Maraia: "Ko immeritato obiettivo raggiunto".

Corriere dello Sport-Stadio: nessun titolo. Tuttosport: nessun titolo, Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.