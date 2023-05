Rubriche



BCL, agli abbonati della Lucchese e delle Mura ingresso a metà prezzo

sabato, 6 maggio 2023, 12:24

Il Basketball Club Lucca, in occasione della partite dei playoff che si disputeranno al Palasport di Lucca domenica 7 maggio alle ore 18 e mercoledì 10 alle ore 20:30, nell'ottica di un virtuale gemellaggio sportivo tra le società Lucchese Calcio 1905, il basket Le Mura Lucca e il Bcl, ha previsto, con l'intento di far vivere emozioni nuove a chi ama questo sport e a chi per i più svariati motivi non ha potuto avvicinarsi al basket maschile, di poter usufruire di una riduzione del 50% sul costo del biglietto, che verrà applicata, a chiunque presenti alla biglietteria, la tessera relativa ad un abbonamento alla regular season 2022/23 di una delle società sportive indicate.

L'appuntamento è per tutti domenica, per spingere i ragazzi di coach Nalin verso il turno successivo dei play off nella gara contro Arezzo che vede la squadra lucchese in svantaggio