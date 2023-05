Rubriche



Bcl, il sogno play off sfuma sulla sirena

domenica, 7 maggio 2023, 20:24

Partita difficilissima, il Bcl è sceso in campo sapendo che ha un solo risultato possibile, vincere o chiudere qui il cammino verso le finali. E' un inizio di quelli con il piede che schiaccia l'acceleratore fino in fondo, si gioca da subito a mille, in un'alternanza di azioni gli ospiti riescono a prendere il comando del match per doverlo cedere in chiusura di quarto al Bcl che riesce a fare suo il primo tempino. Nel secondo quarto il Bcl continua a macinare gioco allungando fino al 40/32 con Pierini, poi è l'Arezzo a farsi nuovamente sotto recuperando quattro lunghezze, ma il Bcl non sembra scomporsi più di tanto, Barsanti, Lippi e Del Debbio rimettono ordine in campo chiudendo a 47/38 alla seconda sirena.

Alla ripresa l'Arezzo si fa più incisivo, ma non ancora da impensierire il Bcl che continua a macinare buon gioco portandosi a dieci lunghezze di vantaggio, incrementando fino al più 12 il vantaggio alla terza sirena. L'ultimo quarto si fa complicato per il Bcl, pochi i punti realizzati, il parziale di fine quarto non lascia dubbi 13/26, troppo pochi per sperare di portare a casa gara tre. In scena va un rito già visto, solita manciata di secondi, un Bcl avanti di 5 lunghezze incapace di resistere alla spinta degli ospiti, che per la terza volta chiudono sulla sirena con una tripla di Fornara.

23/20 – 47/38 – 67/55 – 80/81

23/20 – 24/18 – 20/17 – 13/26

Bcl: Landucci, Burgalassi 11, Lenci, Lippi 14, Barsanti 12, Russo, Tempestini 5, Del Debbio 6, Simonetti 22, Piercecchi, Pierini 10, Rinaldi. All. Nalin, ass Giuntoli

Arezzo: Veselenovic 12, Fornara 25, Toia 12, Cutini 6, Rossi 15, Filippeschi, Furini, Terrosi, Castelli, Giommetti, Pelucchini 9, Provenzal 2. All. Evangelisti, ass. Liberti