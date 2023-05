Bcl, niente da fare: anche in gara 2 vince Arezzo

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 5 maggio 2023, 11:22

La squadra biancorossa affronta in gara 3 Arezzo al Palatagliate con un unico risultato disponibile: la vittoria, dopo aver perso le prime due gare in trasferta. Palla a due, ore 18 di domenica

martedì, 2 maggio 2023, 14:58

Mercoledì, ore 21, seconda gara play off per il Bcl che torna a Arezzo: serve una vittoria per portarsi sull'uno a unoe poi spostarsi al Palasport di Lucca, supportati dai propri tifosi per giocarsi gara 3 e gara 4

sabato, 29 aprile 2023, 07:22

Da calendario il Bcl giocherà le prime due partita in trasferta e le successive due in casa, al Palatagliate e l'eventuale bella di nuovo in trasferta ad Arezzo contro una squadra che in campionato ha sempre battuto la formazione di coach Nalin

sabato, 29 aprile 2023, 05:22

Inizia con una sconfitta per 92 a 83 l'avventura play off del Bcl che esce battuto a Arezzo dopo aver assaporato la vittoria: i ragazzi di coach persone concentrazione nell'overtime coni padroni di casa che vanno a segno sui tiri liberi e prendono il largo