Bcl, concluso il Camp

sabato, 29 luglio 2023, 17:49

Si è concluso il Camp di specializzazione in programma dal 3 al 27 luglio, dedicato ai nati dal 2009 al 2012 e dal 2005 al 2008, che il Basketball Club Lucca aveva organizzato per i suoi tesserati, ma anche per tutti quanti i non tesserati, o provenienti da altre società che avessero voluto partecipare.

Per tutta quanta la durata del Camp di specializzazione, sono stati effettuati allenamenti mirati a perfezionare la tecnica e a migliorare i fondamentali individuali di gioco, con particolare attenzione all'uno contro uno.

A gestire il Camp c'ha pensato Meoni, coadiuvato da Chiarello, Cappellini e Tardelli, inoltre ad impreziosire gli allenamenti sono intervenuti giocatori che forti delle loro esperienze maturate tra la A2, B e C Gold hanno distribuito consigli ed insegnato tecniche di gioco ai ragazzi presenti, ricordiamo e ringraziamo per la grande disponibilità, Nicola Mei, Andrea Del Debbio e Pierini Jacopo.

A conclusione, Meoni ha espresso note più che positive sull'esperienza " è stato un camp importante, molto partecipato dai ragazzi, sempre attenti e vogliosi di crescere, davvero sono contento di come è andato, è stata la giusta conclusione di un campionato ed un'ottima preparazione per il prossimo, prima di riprendere gli allenamenti ufficiali. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato, per come si sono approcciati al Camp e per l'impegno dimostrato. La strada che il Bcl ha intrapreso con questi Camp è più che giusta, sicuramente è un'esperienza da ripetere"

In ultimo, coach Tardelli, dopo aver anche lui parlato con i ragazzi, facendogli i complimenti per il lavoro fatto, ha voluto, da parte sua, sancire la chiusura del Camp, omaggiando tutti i ragazzi con un pensiero, fatto di un nutrito numero di carte da collezione, raffiguranti i player della famosissima NBA americana. Adesso vacanze per tutti e appuntamento ai primi di settembre per la ripresa degli allenamenti in vista dei nuovi campionati.