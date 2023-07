Rubriche



Bcl, ecco le conferme di Pierini e Lippi

venerdì, 21 luglio 2023, 15:38

Il Basketball Club prosegue a ritmi serrati con il lavoro per organizzare il tutto nei migliori dei modi, in previsione della prossima stagione sportiva e ovviamente una delle prime cose a cui mettere mano è la costruzione della squadra.

Il campionato sarà sicuramente molto impegnativo e l'errore più grosso sarebbe lasciarsi prendere da facili entusiasmi per aver ottenuto l'accesso alla B interregionale, per cui la società ha deciso di ripartire dalle certezze maturate in casa Bcl nella scorsa stagione e dopo la conferma del capitano, arrivano quelle di Fabio Lippi e Jacopo Pierini. Due ragazzi ormai diventati assolutamente indispensabili all'interno della squadra, definibili, uscendo dai consueti ruoli baskettari, Lippi, come una vespa, tanto riesce a districarsi in aree affollate alla velocità della luce, pungendo ripetutamente l'avversari con dei canestri incredibili fino a mandare in crisi anche la miglior difesa.

Per Pierini, bisogna far ricorso ad uno dei personaggi più amati di Guerre Stellari, Chewbecca, un gigante buono, gentile, rispettoso degli avversari, molto intelligente e con un polso che è una vera poesia, ma attenzione, guai a pestargli i piedi.