Basketball Club Lucca, ecco la prima squadra e la nuova campagna abbonamenti

mercoledì, 6 settembre 2023, 09:54

La nuova stagione cestistica che il BCL - Basketball Club Lucca si appresta ad affrontare, sarà completamente nuova. Come illustrato, durante la presentazione, dal vice presidente e direttore sportivo Umberto Vangelisti, si tratta di una nuova serie, chiamata B Interregionale che raggruppa le squadre della serie C Gold che si sono piazzate nei primi 4 posti, dello scorso campionato, alcune squadre ripescate tra quelle che hanno disputato i playoff e le squadre retrocesse dalla serie B Nazionale.

Saranno 96 squadre suddivise in 4 Conference, nord ovest, nord est, centro e sud, ognuna composta da 2 division da12 squadre cadauna. La prima fase del campionato inizierà il 1 ottobre e terminerà Domenica 3 marzo. La fase a orologio che vedrà incrociarsi le due division per ogni conference, inizierà Domenica 17 Marzo e terminerà il 28 Aprile. I quarti di finale Playoff inizieranno Domenica 5 Maggio e l’eventuale gara 3 dei playoff ci sarà Domenica 9 Giugno, mentre lo spareggio tra le perdenti delle finali playoff ci saranno dal 16 al 23 Giugno, infine i Playout si giocheranno tra il 5 e il 19 Maggio, al termine del campionato le promosse in serie B Nazionale saranno 6 mentre le retrocesse in C unica 10

A scendere in campo per il Basketball Club Lucca saranno Andrea Barsanti, capitano della squadra, Andrea Del Debbio, Jacopo Pierini, Andrea Simonetti, Matteo Barbieri, Trentin Carlo, Fabio Lippi, Tommaso Tempestini, Francesco Burgalassi, Alessandro Landucci, Daniele Rinaldi, Andrea Brugioni, Matteo Lenci, Ugo Candigliota, Emanuele Catelli. Lo staff tecnico è così composto: Leonardo Oliviericapo allenatore, Andrea Giuntoli assistente, Francesco Pizzolante, assistente Sergio Precisi medico, Fabio Ercolini fisioterapista, Claudio Giuntoli preparatore atletico.

Il presidente Matteo Benigni ha poi espresso quanto sia forte l’impegno che la Società mette nel perseguire il suo principale obiettivo ovvero creare un movimento cestistico capace di attrarre bambini da avviare al minibasket con il BCL-LAB e formare giovani atleti per il settore giovanile del BCL, una vera fucina capace di forgiare futuri giocatori. Di ciò ne è prova la prima squadra che nella prossima stagione sportiva sarà composta da ben 10 giocatori su 15 cresciuti nelle sue giovanili. Nel Bcl e nel BCL LAB viene offerta a tutti i bambini e i ragazzi iscritti un’occasione di formazione e crescita attraverso i sani valori dello sport, in un ambiente serio ed accogliente in cui operano allenatori e istruttori competenti ed esperti.

Da Ugo Donati, Vicepresidente, sono state quindi indicate le squadre che nella prossima stagione sportiva formeranno il settore giovanile del Basketball Club Lucca sotto la guida dei responsabili tecnici ed organizzativi Fabrizio Cappellini e Massimo Chiarello. Guglielmo Menchetti è intervenuto in veste di Presidente del settore minibasket, il BCL LAB, illustrandone gli aspetti formativi e l’importanza che lo sport ha nello sviluppo dei mini atleti e quanto la pallacanestro sia tra gli sport praticati, uno dei più adatti e quanto il minibasket sia legato alle giovanili e alla prima squadra.

Infine è stata presentata la nuova campagna abbonamenti, per la quale è stato scelto lo slogan “We are Back” Siamo tornati, può sembrare una frase banale, ma per BCL è una frase con un significato molto importante. L’amarezza scaturita dai playoff dello scorso anno ci ha dato più forza, oggi siamo dove volevamo essere, siamo tornati e saremo ancora più combattivi. Sullo sfondo abbiamo messo l’immagine più rappresentativa della città di Lucca, la Torre Guinigi, a rimarcare ancora una volta quanto forte sia il legame del BCL con la sua città e i suoi abitanti, dai quale trae continuo stimolo a fare sempre meglio. Sempre sullo sfondo ci sono due mani che porgono in avanti un pallone da basket, come ad offrirlo a chi sta guardando; è un invito a giocare, a prendere parte alla partita ed il miglior modo per farlo è acquistando un abbonamento, per godersi appieno tutte le emozioni del campionato.

L’abbonamento è in vendita a 90,00 €, ma fino al 24/09/2023 potrà essere acquistato in promozione al prezzo speciale di soli 70,00 €. L’abbonamento consentirà di assistere a tutte le 15 partite casalinghe di regular season del BCL. A partire dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti tutti i giorni presso la Palestra Ego Wellness di Sant’ Alessio, presso il Palazzetto di San Concordio (Viale S. Concordio n. 483) il giovedi e il venerdi dalle 15:30 alle 18:00 oppure direttamente alla biglietteria del Palasport di Lucca in occasione delle partite casalinghe del campionato. È inoltre possibile prenotare gli abbonamenti all’indirizzo e-mail basketballclublucca@gmail.com.