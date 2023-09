Rubriche



Bcl, ancora un successo nel precampionato

lunedì, 18 settembre 2023, 14:47

Quarta amichevole per il Basketball Club Lucca e quarto successo consecutivo. Al Palasport di via delle Tagliate si sono presentati i ragazzi della Pallacanestro Palestrina, anche loro iscritti al campionato di serie B interregionale, squadra dell'area metropolitana sud della provincia romana, conosciuta dai tifosi lucchesi, soprattutto per aver dato ospitalità per un paio di anni al capitano Barsanti, quando Palestrina era in B nazionale.

Coach Olivieri non ha perso l'occasione per affinare ulteriormente gli esperimenti fatti nel corso delle altre amichevoli, tutto ovviamente in vista dell'ormai imminente inizio di campionato, anche se, prima di giocare la prima di campionato che sarà il 30 Settembre c'è l'appuntamento con il XXVIII Trofeo Città Di Livorno che si giocherà il 21 e il 22 Settembre.

Palla in aria e la partita inizia, il caldo all'interno del palasport si fa particolarmente sentire e i primi minuti vengono giocati un po' sottotono, le squadre faticano ad entrare in ritmo, non sembrano essere ancora entrate in partita, a dare una scossa al match e ad alzare il ritmo sono però sufficienti pochi canestri.Per il Bcl è il solito copione che si ripete dalla prima amichevole giocata, avversari che prendono dai due ai quattro punti di vantaggio nei primissimi minuti, dopo di ché i ragazzi di coach Olivieri iniziano a macinare gioco e a trovare buone soluzioni anche dalla distanza, tali da portarsi in vantaggio e tenere sotto controllo la partita.

Nel secondo quarto, il copione che sembra già scritto, cambia decisamente, alcuni meccanismi del Bcl sembrano incepparsi, qualche palla persa, ma soprattutto una bassa percentuale ai rimbalzi in difesa, da l'opportunità ai ragazzi di Chiapparello di mettere sotto pressione il Bcl, riuscendo così a recuperare il gap negativo e passare in vantaggio alla sirena del riposo lungo.

Nella ripresa Palestrina ci crede e prova a forzare il gioco, riuscendo ad impensierire la panchina biancorossa ed il pubblico presente, in tanto i tratti iniziali dell'amichevole si affievoliscono e diventano sempre più marcati quelli di una vera e propria partita di campionato. Malgrado la pressione dei prenestini il Bcl non si scompone più di tanto, sembrano davvero lontani i tempi in cui non riusciva a reagire, subendo il pressing degli avversari, adesso la tenuta mentale e quella atletica sembrano essere le armi migliori che il Bcl ha.

L'inizio dell'ultimo quarto vede il Basketball Club Lucca avanti di 4 lunghezze, poche per rilassarsi e giocare l'ultimo quarto in tranquillità. Palestrina è una squadra tosta, è sempre li, pronta a sferzare i ragazzi di Olivieri con sciabolate da fuori area che rimettono sempre in discussione il risultato.Poi Lippi, Trentin, Del Debbio, Simonetti e Tempestini decidono di mettere fine alle ostilità e in un bel finale di partita, a suon di canestri da dentro e fuori area, portano il Bcl sul 95/78 finale.

Con questo match, il Bcl ha calato il poker, quarta vittoria consecutiva, ottenuta con tanta fatica, assolutamente non era pronosticabile e nemmeno facile da realizzare, i laziali hanno dimostrato di saperci fare, impensierendo più di una volta la panchina lucchese. Palestrina ha un bell'organico e un' allenatore capace, sicuramente nel prossimo campionato saranno tra le protagoniste della Conference Centro.

26/22 – 42/48 – 65/59 – 95/78

26/22 – 16/26 – 23/11 – 30/19

Del Debbio 11, Pierini 6, Trentin 13, Lippi 10, Barsanti 5, Simonetti 21, Barbieri 6, Landucci 2, Burgalassi 9, Tempestini 12